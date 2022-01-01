Обстріл Харкова: одна людина загинула
Сьогодні, 02:36
Щонайменше одна людина загинула внаслідок обстрілу об'єкту інфраструктури Харкова, в області один поранений.
Про це пише Суспільне.
"За інформацією персоналу, в приміщенні по якому влучила ракета, перебували двоє чергових. Одного відшукали мертвим. Іншого продовжуємо шукати", — сказав він.
Військові РФ влучили і в Чугуївський район — одна людина отримала поранення.
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Про це пише Суспільне.
"За інформацією персоналу, в приміщенні по якому влучила ракета, перебували двоє чергових. Одного відшукали мертвим. Іншого продовжуємо шукати", — сказав він.
Військові РФ влучили і в Чугуївський район — одна людина отримала поранення.
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