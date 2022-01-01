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Росія обстріляла Дніпропетровщину: є загиблі

Росія обстріляла Дніпропетровщину: є загиблі
Ввечері у неділю, 11 вересня, російські загарбники обстріляли Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Внаслідок цього загинули 2 людини.

Про це повідомляє ДСНС у Facebook.

Відомо, що загиблі – чоловік та жінка. Також поранення внаслідок обстрілу отримала 19-річна дівчина. Вона перебуває у лікарні у важкому стані.

Крім того, росіяни атакували і Зайцівську громаду. Дані щодо масштабів руйнувань з’ясовуються.

Зазначається, що ворог поцілив в об’єкти енергетичної інфраструктури області. Внаслідок цього сталися пожежі та у низці громад зникло світло.

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Теги: Дніпропетровщина, обстріли, Росія
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