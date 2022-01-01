Росія обстріляла Дніпропетровщину: є загиблі





Про це повідомляє ДСНС у



Відомо, що загиблі – чоловік та жінка. Також поранення внаслідок обстрілу отримала 19-річна дівчина. Вона перебуває у лікарні у важкому стані.



Крім того, росіяни атакували і Зайцівську громаду. Дані щодо масштабів руйнувань з’ясовуються.



Зазначається, що ворог поцілив в об’єкти енергетичної інфраструктури області. Внаслідок цього сталися пожежі та у низці громад зникло світло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері у неділю, 11 вересня, російські загарбники обстріляли Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Внаслідок цього загинули 2 людини.Про це повідомляє ДСНС у Facebook Відомо, що загиблі – чоловік та жінка. Також поранення внаслідок обстрілу отримала 19-річна дівчина. Вона перебуває у лікарні у важкому стані.Крім того, росіяни атакували і Зайцівську громаду. Дані щодо масштабів руйнувань з’ясовуються.Зазначається, що ворог поцілив в об’єкти енергетичної інфраструктури області. Внаслідок цього сталися пожежі та у низці громад зникло світло.

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