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На окремих ділянках фронту українські захисники вийшли до державного кордону з Росією, – Синєгубов

На окремих ділянках фронту українські захисники вийшли до державного кордону з Росією, – Синєгубов
Наші військові продовжують операцію зі звільнення Харківщини від російських окупантів. Ворог спішно кидає свої позиції та тікає вглиб раніше окупованих територій, або одразу на територію РФ.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Також він наголосив, що російські окупанти, під тиском наших ЗСУ тікаючи з Харківщини, продовжують мститися мирному населенню. Цієї ночі, 12 вересня, близько опівночі ворог завдав ракетного удару, попередньо з ЗРК С-300, по Новобаварському району Харкова. Частково зруйновано 5-поверховий житловий будинок. На жаль, 1 людина загинула, 2 поранених. Інформація уточнюється.

Близько 20:00 ворог завдав ракетного удару по Холодногірському району, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. 2 працівників загинули. Рятувальники майже всю ніч локалізовувли масштабну пожежу.

Також вчора, 11 вересня, від ракетних обстрілів Росії постраждав об‘єкт критичної інфраструктури в Чугуївському районі. 2 людей отримали поранення.

Внаслідок російських ракетних ударів в м. Харків та на великій частині Харківської області зникло електропостачання. Також без електрики не працювали насоси, що подають людям у будинки воду. Наразі по області електро- та водопостачання відновлено на 80%. Роботи тривають. Дякуємо нашим енергетикам та рятувальникам за оперативну та самовіддану роботу!

Вчора росіяни залишили населені пункти Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району. На окремих ділянках фронту наші захисники вийшли до державного кордону з РФ.

"Дякуємо нашим захисникам. Слава ЗСУ!" - наголосив Синєгубов.

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Теги: Росія, Україна, війна
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