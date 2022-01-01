На Харківщині українські бійці вийшли до кордону з Росією

На Харківщині українські бійці вийшли до кордону з Росією
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на окремих ділянках фронту захисники України вийшли до державного кордону з Росією.

Про це йдеться у його Телеграм-каналі.

"Наші військові продовжують операцію зі звільнення Харківщини від російських окупантів. Ворог спішно кидає свої позиції та тікає вглиб раніше окупованих територій, або одразу на територію РФ.

Вчора росіяни залишили населені пункти Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району. На окремих ділянках фронту наші захисники вийшли до державного кордону з РФ", - пише Синєгубов.

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Теги: Харківщина, обстріли, Росія, кордон, ЗСУ
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