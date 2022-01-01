На Харківщині українські бійці вийшли до кордону з Росією

Олег Синєгубов повідомив, що на окремих ділянках фронту захисники України вийшли до державного кордону з Росією.



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"Наші військові продовжують операцію зі звільнення Харківщини від російських окупантів. Ворог спішно кидає свої позиції та тікає вглиб раніше окупованих територій, або одразу на територію РФ.



Вчора росіяни залишили населені пункти Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району. На окремих ділянках фронту наші захисники вийшли до державного кордону з РФ", - пише Синєгубов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Харківської обласної військової адміністраціїповідомив, що на окремих ділянках фронту захисники України вийшли до державного кордону з Росією.Про це йдеться у його Телеграм-каналі."Наші військові продовжують операцію зі звільнення Харківщини від російських окупантів. Ворог спішно кидає свої позиції та тікає вглиб раніше окупованих територій, або одразу на територію РФ.Вчора росіяни залишили населені пункти Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району. На окремих ділянках фронту наші захисники вийшли до державного кордону з РФ", - пише Синєгубов.

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