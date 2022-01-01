За минулий тиждень на Волині загасили 21 пожежу

За минулий тиждень на Волині загасили 21 пожежу
За минулий тиждень рятувальники загасили 21 пожежу, 13 з яких - ліквідація пожеж трав'яного настилу та стерні, а також 10 разів залучалися до проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Лише за одну добу рятувальники чотири рази виїздили на проведення аварійно-рятувальних робіт в обласному центрі та Володимирському районі, пов'язаних із ліквідацією наслідків негоди. Загалом відкачено 334 м3 води.
За минулий тиждень на Волині загасили 21 пожежу

Окрім цього, групою піротехнічних робіт АРЧ АРЗ СП ГУДСНС України у Волинській області проведено вилучення та знищення 9 вибухонебезпечних предметів часів минулої війни у Луцькому, Ковельському та Володимирському районах краю.
За минулий тиждень на Волині загасили 21 пожежу

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Теги: Волинь, рятувальники, пожежа
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