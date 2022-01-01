За минулий тиждень на Волині загасили 21 пожежу
Сьогодні, 11:50
За минулий тиждень рятувальники загасили 21 пожежу, 13 з яких - ліквідація пожеж трав'яного настилу та стерні, а також 10 разів залучалися до проведення аварійно-рятувальних робіт.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Лише за одну добу рятувальники чотири рази виїздили на проведення аварійно-рятувальних робіт в обласному центрі та Володимирському районі, пов'язаних із ліквідацією наслідків негоди. Загалом відкачено 334 м3 води.
Окрім цього, групою піротехнічних робіт АРЧ АРЗ СП ГУДСНС України у Волинській області проведено вилучення та знищення 9 вибухонебезпечних предметів часів минулої війни у Луцькому, Ковельському та Володимирському районах краю.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Лише за одну добу рятувальники чотири рази виїздили на проведення аварійно-рятувальних робіт в обласному центрі та Володимирському районі, пов'язаних із ліквідацією наслідків негоди. Загалом відкачено 334 м3 води.
Окрім цього, групою піротехнічних робіт АРЧ АРЗ СП ГУДСНС України у Волинській області проведено вилучення та знищення 9 вибухонебезпечних предметів часів минулої війни у Луцькому, Ковельському та Володимирському районах краю.
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