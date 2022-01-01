П'яний водій на Волині влетів у блокпост: чотирьох пасажирів госпіталізували

Минулої суботи, 10 вересня, у Камінь-Каширському районі водій автомобіля «Volkswagen Transporter», перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив зіткнення із спорудою на стаціонарному блокпосту.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок ДТП водій та четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження. Чотирьох із них госпіталізували.Крім того, тілесні ушкодження отримав поліцейський, який ніс службу на блокпосту. Йому надали медичну допомогу, не госпіталізовували.Також у селі Тростянець на Ківерцівщині водій автомобіля «Volkswagen Passat» виїхав на узбіччя та здійснив зіткнення з бетонною конструкцією, що є частиною недіючого тимчасового блокпосту. Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували до медзакладів.За цими фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1, ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Транспортні засоби вилучили. Триває слідство.