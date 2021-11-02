На Ковельщині водій збив пішохода: його госпіталізували

На Ковельщині водій збив пішохода: його госпіталізували
У селі Верба Ковельського району водій автомобіля «Subaru» збив пішохода.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

ДТП сталася 10 вересня. Водій здійснив наїзд на пішохода який рухався в попутному напрямку по проїжджій частині дороги.

Внаслідок ДТП 41-річний пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.

У селі Литовеж Володимирського району водій автомобіля "Volvo" під час переїзду нерегульованого ЖД переїзду, не надав переваги в русі колійній машині та зіткнувся із нею.

Внаслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до медзакладу.

У смт Голоби Ковельського району водій автомобіля «Peugeot» зіткнувся із мотоциклом «ZS». Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження. Йому надали медичну допомогу, не госпіталізовували.

За цими фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1, ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Транспортні засоби вилучили. Триває слідство під час якого з’ясують усі причини та обставини дорожньо-транcпортних пригод.


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Теги: ДТП, пішохід, Ковельщина
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