Полонений окупант розповів про те, як наступ ЗСУ деморалізував російську армію. ВІДЕО
Сьогодні, 12:34
Російський загарбник, який з березня дислокувався у Чугуївському районі Харківської області, розповідає в полоні, як контрнаступ ЗСУ деморалізував війська ЗС РФ і ті остаточно втратили віру у перемогу.
Про це інформує СБУ.
«За весь период нахождения на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя», – говорить 20-річний гранатометник.
Кинуті своїми командирами напризволяще загарбники були фактично «спалені» шквальним вогнем українських захисників на підході до Шевченкового.
Окупант зізнається, що йому пощастило вижити, бо вчасно здався у полон. Рекомендує робити це й іншим військовим РФ.
Також він звертається до батьків російських солдатів із закликом не відпускати своїх дітей на війну:
«Я советую всем военнослужащим России сдаваться в плен. А также матерям и отцам своих детей – не допускать их к контракту, чтобы они не шли на свои жертвы, этого не стоит. Это не наша война».
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Про це інформує СБУ.
«За весь период нахождения на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя», – говорить 20-річний гранатометник.
Кинуті своїми командирами напризволяще загарбники були фактично «спалені» шквальним вогнем українських захисників на підході до Шевченкового.
Окупант зізнається, що йому пощастило вижити, бо вчасно здався у полон. Рекомендує робити це й іншим військовим РФ.
Також він звертається до батьків російських солдатів із закликом не відпускати своїх дітей на війну:
«Я советую всем военнослужащим России сдаваться в плен. А также матерям и отцам своих детей – не допускать их к контракту, чтобы они не шли на свои жертвы, этого не стоит. Это не наша война».
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