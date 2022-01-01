У Луцьку водій без права керування хотів підкупити поліцейських
Сьогодні, 12:49
У суботу зранку, 10 вересня, у Луцьку працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Mitsubishi за порушення правил дорожнього руху.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Під час перевірки поліцейські встановили, що водій позбавлений прав керування транспортним засобом.
Аби уникнути адміністративної відповідальності за вчинене правопорушення, водій запропонував правоохоронцям «вирішити» питання на місці. Попри зауваження та попередження, керманич надав поліцейським неправомірну вигоду.
Цей факт працівники СРПП зафіксували на нагрудну камеру та викликали слідчо-оперативну групу на місце події. Надані грошові кошти були вилучені.
Відомості кримінального характеру слідство внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 КК України.
Разом з цим, поліцейські склали на водія протокол про адміністративне правопорушення з ч. 4 ст. 126 КУпАП. Тож, окрім адміністративної, він понесе і кримінальну відповідальність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Під час перевірки поліцейські встановили, що водій позбавлений прав керування транспортним засобом.
Аби уникнути адміністративної відповідальності за вчинене правопорушення, водій запропонував правоохоронцям «вирішити» питання на місці. Попри зауваження та попередження, керманич надав поліцейським неправомірну вигоду.
Цей факт працівники СРПП зафіксували на нагрудну камеру та викликали слідчо-оперативну групу на місце події. Надані грошові кошти були вилучені.
Відомості кримінального характеру слідство внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 КК України.
Разом з цим, поліцейські склали на водія протокол про адміністративне правопорушення з ч. 4 ст. 126 КУпАП. Тож, окрім адміністративної, він понесе і кримінальну відповідальність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Черга рухається: яка ситуація у пункті пропуску «Ягодин»
Сьогодні, 13:13
У Луцьку водій без права керування хотів підкупити поліцейських
Сьогодні, 12:49
Полонений окупант розповів про те, як наступ ЗСУ деморалізував російську армію. ВІДЕО
Сьогодні, 12:34
Медіа