У Луцьку водій без права керування хотів підкупити поліцейських

У Луцьку водій без права керування хотів підкупити поліцейських
У суботу зранку, 10 вересня, у Луцьку працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Mitsubishi за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Під час перевірки поліцейські встановили, що водій позбавлений прав керування транспортним засобом.

Аби уникнути адміністративної відповідальності за вчинене правопорушення, водій запропонував правоохоронцям «вирішити» питання на місці. Попри зауваження та попередження, керманич надав поліцейським неправомірну вигоду.

Цей факт працівники СРПП зафіксували на нагрудну камеру та викликали слідчо-оперативну групу на місце події. Надані грошові кошти були вилучені.

Відомості кримінального характеру слідство внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 КК України.

Разом з цим, поліцейські склали на водія протокол про адміністративне правопорушення з ч. 4 ст. 126 КУпАП. Тож, окрім адміністративної, він понесе і кримінальну відповідальність.

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Теги: патрульна, хабар, Луцьк
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