Росіяни шукають способи здатись у полон через контрнаступ, – ОК Південь
Сьогодні, 12:55
Ворожі підрозділи на Харківщині вишукують способи вийти на контакт з нашими підрозділами, щоб провести перемовини про складання зброї.
Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо", пише Українська правда.
"Продовжуємо просування і цей рух досить переконливий. Він має вплив не тільки на географічне посунення ворожих позицій, а й психологічний.
Ворожі підрозділи, починаючи переформатування, вишукують способи вийти на контакт з нашими підрозділами, щоб провести так звані перемовини про можливість складання зброї й перехід під егіду міжнародного гуманітарного права", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни констатують, що захисники України швидким темпом відвоювали майже всю територію Харківської області.
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Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо", пише Українська правда.
"Продовжуємо просування і цей рух досить переконливий. Він має вплив не тільки на географічне посунення ворожих позицій, а й психологічний.
Ворожі підрозділи, починаючи переформатування, вишукують способи вийти на контакт з нашими підрозділами, щоб провести так звані перемовини про можливість складання зброї й перехід під егіду міжнародного гуманітарного права", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни констатують, що захисники України швидким темпом відвоювали майже всю територію Харківської області.
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