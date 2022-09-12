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Росіяни шукають способи здатись у полон через контрнаступ, – ОК Південь

Росіяни шукають способи здатись у полон через контрнаступ, – ОК Південь
Ворожі підрозділи на Харківщині вишукують способи вийти на контакт з нашими підрозділами, щоб провести перемовини про складання зброї.

Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо", пише Українська правда.

"Продовжуємо просування і цей рух досить переконливий. Він має вплив не тільки на географічне посунення ворожих позицій, а й психологічний.

Ворожі підрозділи, починаючи переформатування, вишукують способи вийти на контакт з нашими підрозділами, щоб провести так звані перемовини про можливість складання зброї й перехід під егіду міжнародного гуманітарного права", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни констатують, що захисники України швидким темпом відвоювали майже всю територію Харківської області.

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Теги: Росія, Україна, війна
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