Черга рухається: яка ситуація у пункті пропуску «Ягодин»





Про це розповіла Валентина Черниш.



Наразі в черзі на виїзд з України – 2 600 вантажівок.



Зі слів Валентини Черниш, ввечері 9 вересня на перетин кордону очікували 2 800 ваговозів. "Коли наші далекобійники почули, що "Ягодин" розблокований – знову почали прямувати в пункт пропуску. Але черга уже не збільшується, бо вона динамічно рухається", – зазначила речниця і додала, що цими вихідними митники оформлювали по 500-600 авто за добу.



Суттєво зменшилася черга по той бік кордону, – каже Валентина Мельник. Наразі на в'їзд в Україну очікують 200 вантажівок. В п'ятницю їх було 1 200.



У пункті пропуску "Устилуг-Зосин", де тимчасово дозволили перетин кордону порожнім вантажівкам, стоять в черзі – 100 транспортних засобів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 11:00, 12 вересня черга з вантажівок у міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" дещо зменшилася. За дві доби, відколи пункт пропуску розблокували, оформили більше тисячі ваговозів.Про це розповіла Суспільному речниця Волинської митниціНаразі в черзі на виїзд з України – 2 600 вантажівок.Зі слів Валентини Черниш, ввечері 9 вересня на перетин кордону очікували 2 800 ваговозів. "Коли наші далекобійники почули, що "Ягодин" розблокований – знову почали прямувати в пункт пропуску. Але черга уже не збільшується, бо вона динамічно рухається", – зазначила речниця і додала, що цими вихідними митники оформлювали по 500-600 авто за добу.Суттєво зменшилася черга по той бік кордону, – каже Валентина Мельник. Наразі на в'їзд в Україну очікують 200 вантажівок. В п'ятницю їх було 1 200.У пункті пропуску "Устилуг-Зосин", де тимчасово дозволили перетин кордону порожнім вантажівкам, стоять в черзі – 100 транспортних засобів.

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