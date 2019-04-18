Черга рухається: яка ситуація у пункті пропуску «Ягодин»

Черга рухається: яка ситуація у пункті пропуску «Ягодин»
Станом на 11:00, 12 вересня черга з вантажівок у міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" дещо зменшилася. За дві доби, відколи пункт пропуску розблокували, оформили більше тисячі ваговозів.

Про це розповіла Суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш.

Наразі в черзі на виїзд з України – 2 600 вантажівок.

Зі слів Валентини Черниш, ввечері 9 вересня на перетин кордону очікували 2 800 ваговозів. "Коли наші далекобійники почули, що "Ягодин" розблокований – знову почали прямувати в пункт пропуску. Але черга уже не збільшується, бо вона динамічно рухається", – зазначила речниця і додала, що цими вихідними митники оформлювали по 500-600 авто за добу.

Суттєво зменшилася черга по той бік кордону, – каже Валентина Мельник. Наразі на в'їзд в Україну очікують 200 вантажівок. В п'ятницю їх було 1 200.

У пункті пропуску "Устилуг-Зосин", де тимчасово дозволили перетин кордону порожнім вантажівкам, стоять в черзі – 100 транспортних засобів.

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Теги: Ягодин, вантажівки, Волинь, черги, митниця
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