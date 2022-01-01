Волинянка здобула «срібло» на міжнародному чемпіонаті з боксу
Сьогодні, 13:45
Юна волинянка Анастасія Саранюк здобула "срібну" нагороду щорічного міжнародного чемпіонату з боксу серед жінок.
Про це інформує обласна федерація цього виду спорту.
З 6 до 10 вересня, у польському м.Глівіце відбувся щорічний міжнародний чемпіонат з боксу серед жінок, який зібрав представниць з двадцяти однієї країни.
У складі збірної команди України у вазі 75 кг виступала вихованка Любомльської ДЮСШ, учениця ВО ШВСМ Анастасія Саранюк та здобула срібну нагороду.
Загалом українська збірна завоювала перше загальнокомандне місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує обласна федерація цього виду спорту.
З 6 до 10 вересня, у польському м.Глівіце відбувся щорічний міжнародний чемпіонат з боксу серед жінок, який зібрав представниць з двадцяти однієї країни.
У складі збірної команди України у вазі 75 кг виступала вихованка Любомльської ДЮСШ, учениця ВО ШВСМ Анастасія Саранюк та здобула срібну нагороду.
Загалом українська збірна завоювала перше загальнокомандне місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Харківському напрямку окупанти, втікаючи на територію РФ, грабують населення, – розвідка
Сьогодні, 14:05
На Миколаївщині загинув захисник з Волині Іван Козак
Сьогодні, 13:53
Волинянка здобула «срібло» на міжнародному чемпіонаті з боксу
Сьогодні, 13:45
У Луцьку зранку зупинили п'яного водія. ФОТО
Сьогодні, 13:28
Черга рухається: яка ситуація у пункті пропуску «Ягодин»
Сьогодні, 13:13
Медіа