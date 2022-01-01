Волинянка здобула «срібло» на міжнародному чемпіонаті з боксу

Анастасія Саранюк здобула "срібну" нагороду щорічного міжнародного чемпіонату з боксу серед жінок.



Про це



З 6 до 10 вересня, у польському м.Глівіце відбувся щорічний міжнародний чемпіонат з боксу серед жінок, який зібрав представниць з двадцяти однієї країни.



У складі збірної команди України у вазі 75 кг виступала вихованка Любомльської ДЮСШ, учениця ВО ШВСМ Анастасія Саранюк та здобула срібну нагороду.



Загалом українська збірна завоювала перше загальнокомандне місце.

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