На Миколаївщині загинув захисник з Волині Іван Козак

Іван Козак з Ківерцівської громади.



Про це



Козак Іван Анастасійович, 1969 року народження, загинув 11 вересня в результаті важких поранень, отриманих внаслідок ворожого артилерійського обстрілу при відсічі збройної агресії Російської Федерації в районі села Широке Баштанського району Миколаївської області.



У Ківерцівській громаді зазначають, що інформацію про чин похорону повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну, загинувз Ківерцівської громади.Про це повідомили на сторінці громади.Козак Іван Анастасійович, 1969 року народження, загинув 11 вересня в результаті важких поранень, отриманих внаслідок ворожого артилерійського обстрілу при відсічі збройної агресії Російської Федерації в районі села Широке Баштанського району Миколаївської області.У Ківерцівській громаді зазначають, що інформацію про чин похорону повідомлять згодом.щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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