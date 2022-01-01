На Миколаївщині загинув захисник з Волині Іван Козак
Сьогодні, 13:53
Захищаючи Україну, загинув Іван Козак з Ківерцівської громади.
Про це повідомили на сторінці громади.
Козак Іван Анастасійович, 1969 року народження, загинув 11 вересня в результаті важких поранень, отриманих внаслідок ворожого артилерійського обстрілу при відсічі збройної агресії Російської Федерації в районі села Широке Баштанського району Миколаївської області.
У Ківерцівській громаді зазначають, що інформацію про чин похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомили на сторінці громади.
Козак Іван Анастасійович, 1969 року народження, загинув 11 вересня в результаті важких поранень, отриманих внаслідок ворожого артилерійського обстрілу при відсічі збройної агресії Російської Федерації в районі села Широке Баштанського району Миколаївської області.
У Ківерцівській громаді зазначають, що інформацію про чин похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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