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На Миколаївщині загинув захисник з Волині Іван Козак

На Миколаївщині загинув захисник з Волині Іван Козак
Захищаючи Україну, загинув Іван Козак з Ківерцівської громади.

Про це повідомили на сторінці громади.

Козак Іван Анастасійович, 1969 року народження, загинув 11 вересня в результаті важких поранень, отриманих внаслідок ворожого артилерійського обстрілу при відсічі збройної агресії Російської Федерації в районі села Широке Баштанського району Миколаївської області.

У Ківерцівській громаді зазначають, що інформацію про чин похорону повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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