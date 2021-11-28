На Волині знайшли вбитими лося та самця козулі. ФОТО
Сьогодні, 14:28
Біля села Сваловичі на Любешівщині волинські лісівники знайшли вбитими лося та та самця козулі.
Про це повідомили у Волинському обласному управління лісового та мисливського господарства.
На території мисливських угідь, що в підпорядкуванні Українського товариства мисливців та рибалок, єгерська служба ДП Любешівське лісомисливське господарство з допомогою місцевих жителів знайшли трупи лося та та самця козулі.
На місці працювала поліція, тривають слідчі дії.
Уже частково встановили доказову базу щодо причетних до злочину.
Нагадують, що цього сезону полювання на території області заборонено.
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Про це повідомили у Волинському обласному управління лісового та мисливського господарства.
На території мисливських угідь, що в підпорядкуванні Українського товариства мисливців та рибалок, єгерська служба ДП Любешівське лісомисливське господарство з допомогою місцевих жителів знайшли трупи лося та та самця козулі.
На місці працювала поліція, тривають слідчі дії.
Уже частково встановили доказову базу щодо причетних до злочину.
Нагадують, що цього сезону полювання на території області заборонено.
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