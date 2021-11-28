На Волині знайшли вбитими лося та самця козулі. ФОТО





Про це



На території мисливських угідь, що в підпорядкуванні Українського товариства мисливців та рибалок, єгерська служба ДП Любешівське лісомисливське господарство з допомогою місцевих жителів знайшли трупи лося та та самця козулі.



На місці працювала поліція, тривають слідчі дії.



Уже частково встановили доказову базу щодо причетних до злочину.



Нагадують, що цього сезону полювання на території області заборонено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Біля села Сваловичі на Любешівщині волинські лісівники знайшли вбитими лося та та самця козулі.Про це повідомили у Волинському обласному управління лісового та мисливського господарства.На території мисливських угідь, що в підпорядкуванні Українського товариства мисливців та рибалок, єгерська служба ДП Любешівське лісомисливське господарство з допомогою місцевих жителів знайшли трупи лося та та самця козулі.На місці працювала поліція, тривають слідчі дії.Уже частково встановили доказову базу щодо причетних до злочину.Нагадують, що цього сезону полювання на території області заборонено.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію