«То не Росія почала війну в 2014-му»: у Луцьку чоловік виправдовував «рускій мір»

«То не Росія почала війну в 2014-му»: у Луцьку чоловік виправдовував «рускій мір»
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури слідчі УСБУ в області повідомили жителю Луцька про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, вчинених повторно, з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Засуджений уже нещодавно за такі злочини до покарання у виді арешту чоловік 4 серпня 2022 року в інтерв'ю одному із телеканалів продовжив просувати думку про правомірність окупації частини України, при цьому заперечуючи російську агресію: «То не Росія почала війну в чотирнадцятому році. Луганщина і Донеччина захотіли відокремитись від України… Зараз українські збройні сили по Донбасу, по Донецьку гатять тими американськими пушками».

Суд обрав волинянину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Окрім того, накладено арешт на все належне йому майно.

Довідково: згідно із санкцією ч. 3 ст. 436-2 КК України виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом виправдовування тимчасової окупації частини території України, вчинені повторно, з використанням засобів масової інформації, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна.

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Теги: Лучанин, російська агресія, прокуратура
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