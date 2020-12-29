«То не Росія почала війну в 2014-му»: у Луцьку чоловік виправдовував «рускій мір»

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури слідчі УСБУ в області повідомили жителю Луцька про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, вчинених повторно, з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України).Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Засуджений уже нещодавно за такі злочини до покарання у виді арешту чоловік 4 серпня 2022 року в інтерв'ю одному із телеканалів продовжив просувати думку про правомірність окупації частини України, при цьому заперечуючи російську агресію: «То не Росія почала війну в чотирнадцятому році. Луганщина і Донеччина захотіли відокремитись від України… Зараз українські збройні сили по Донбасу, по Донецьку гатять тими американськими пушками».Суд обрав волинянину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Окрім того, накладено арешт на все належне йому майно.згідно із санкцією ч. 3 ст. 436-2 КК України виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом виправдовування тимчасової окупації частини території України, вчинені повторно, з використанням засобів масової інформації, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна.