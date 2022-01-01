Представник МЗС розповів, як просувається створення трибуналу, де зможуть засудити Путіна





Про це заявив посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич, пише



За його словами, Україна постійно працює над створеннями трибуналу, який би міг притягнути до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Кориневич нагадав, що Україна вже має підтримку цієї ідеї з боку парламентських асамблей і всіх ключових міжнародних організацій, зокрема на підтримку такого трибуналу прийняті дві резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, резолюція Європейського парламенту, декларація парламентської асамблеї НАТО, резолюція парламентської асамблеї ОБСЄ.



Ми не зупинятимемося і будемо й надалі рухатися у цьому контексті. Ми представляємо цю ідеї на по суті всіх дискусійних та політичних майданчиках у світі. Сьогодні ми працюємо у Страсбурзі з колегами із Ради Європи, тож ми рухаємося вперед і можемо сподіватися, що до кінця року в нас будуть хороші новини. Альтернативи такому трибуналу немає”, — розповів Антон Кориневич.



Він наголосив, що це трибунал не проти Росії, а суд над винними в агресії проти України. Тому за цей злочин відповідають конкретні особи — керівництво РФ. Саме цим такий трибунал відрізняється від Міжнародного кримінального суду (МКС), представники якого вже працюють в Україні й фіксують воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.



"МКС зможе притягти до відповідальності, скажімо, керівників батальйонів, полків, бригад, армій, які вчиняли і вчиняють злочини проти людяності та воєнні злочини в Україні, і на додачу до цього Спеціальний трибунал притягне до відповідальності вище політичне та військове командування, то це буде лише дуже важливе доповнення до цього правосуддя", — зазначив Антон Кориневич.



На його думку, відповідати у "справі агресії" мають ті, хто віддавав накази про початок повномасштабної війни.



"Йдеться про вище керівництво держави РФ та вище керівництво їхніх Збройних сил та інших військових формувань. Тому йтиметься, мабуть, про кількість до двадцяти осіб, які можуть бути суб’єктами відповідальності у цьому трибуналі. Безумовно, це не може бути вся російська армія”, — пояснив представник МЗС. Він додав, що це можуть бути й постійні члени Ради безпеки РФ, які підтримували такі дії. Але вирішувати, кого саме судитимуть, буде новостворений Спецтрибунал.



За словами Кориневича, Путін та наближені до нього особи не матимуть імунітету. Адже



таке поняття як “національний імунітет” в міжнародному праві стосується глави держави, глави уряду та глави відомства з питань закордонних справ працює в рамках національних судів будь-якої держави.



"Якщо ж говорити про створення міжнародного механізму, такого як трибунал, то за найтяжчі міжнародні злочини у міжнародних трибуналах жодних посадових імунітетів бути не може. Це підкріплено статтею 27 Римського статуту МКС, де зазначено, що Міжнародний кримінальний суд не визнає будь-яких посадових імунітетів, якщо справа стосується вчинення найтяжчих міжнародних злочинів”, — пояснив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент РФ Володимир Путін, очільники російського уряду та міністерства з питань закордонних справ не матимуть "посадового імунітету" перед Спеціальним міжнародним трибуналом щодо злочину агресії проти України, який закликає створити Україна.Про це заявив посол з особливих доручень МЗС України, пише Суспільне За його словами, Україна постійно працює над створеннями трибуналу, який би міг притягнути до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Кориневич нагадав, що Україна вже має підтримку цієї ідеї з боку парламентських асамблей і всіх ключових міжнародних організацій, зокрема на підтримку такого трибуналу прийняті дві резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, резолюція Європейського парламенту, декларація парламентської асамблеї НАТО, резолюція парламентської асамблеї ОБСЄ.Ми не зупинятимемося і будемо й надалі рухатися у цьому контексті. Ми представляємо цю ідеї на по суті всіх дискусійних та політичних майданчиках у світі. Сьогодні ми працюємо у Страсбурзі з колегами із Ради Європи, тож ми рухаємося вперед і можемо сподіватися, що до кінця року в нас будуть хороші новини. Альтернативи такому трибуналу немає”, — розповів Антон Кориневич.Він наголосив, що це трибунал не проти Росії, а суд над винними в агресії проти України. Тому за цей злочин відповідають конкретні особи — керівництво РФ. Саме цим такий трибунал відрізняється від Міжнародного кримінального суду (МКС), представники якого вже працюють в Україні й фіксують воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид."МКС зможе притягти до відповідальності, скажімо, керівників батальйонів, полків, бригад, армій, які вчиняли і вчиняють злочини проти людяності та воєнні злочини в Україні, і на додачу до цього Спеціальний трибунал притягне до відповідальності вище політичне та військове командування, то це буде лише дуже важливе доповнення до цього правосуддя", — зазначив Антон Кориневич.На його думку, відповідати у "справі агресії" мають ті, хто віддавав накази про початок повномасштабної війни."Йдеться про вище керівництво держави РФ та вище керівництво їхніх Збройних сил та інших військових формувань. Тому йтиметься, мабуть, про кількість до двадцяти осіб, які можуть бути суб’єктами відповідальності у цьому трибуналі. Безумовно, це не може бути вся російська армія”, — пояснив представник МЗС. Він додав, що це можуть бути й постійні члени Ради безпеки РФ, які підтримували такі дії. Але вирішувати, кого саме судитимуть, буде новостворений Спецтрибунал.За словами Кориневича, Путін та наближені до нього особи не матимуть імунітету. Аджетаке поняття як “національний імунітет” в міжнародному праві стосується глави держави, глави уряду та глави відомства з питань закордонних справ працює в рамках національних судів будь-якої держави."Якщо ж говорити про створення міжнародного механізму, такого як трибунал, то за найтяжчі міжнародні злочини у міжнародних трибуналах жодних посадових імунітетів бути не може. Це підкріплено статтею 27 Римського статуту МКС, де зазначено, що Міжнародний кримінальний суд не визнає будь-яких посадових імунітетів, якщо справа стосується вчинення найтяжчих міжнародних злочинів”, — пояснив він.

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