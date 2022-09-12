В Ізюмі загинула щонайменше тисяча цивільних внаслідок збройної агресії росіян





Про це на брифінгу повідомив депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельніков, передає кореспондент



"10 вересня завдяки ЗСУ над Ізюмом знову замайорів жовто-блакитний прапор України. Зараз він з’являється на усіх будинках, на найвищій точці у Харківській області… Зараз ще в Ізюмі відбуваються стабілізаційні заходи, які проводять ЗСУ, СБУ та інші правоохоронні органи, щоб уряд та Генштаб офіційно повідомили про добру новину, на яку всі так довго чекали", – заявив він.



Стрельніков додав, що місто дуже сильно постраждало внаслідок військової агресії окупантів.



"Понад 80% інфраструктури міста, на жаль, зруйновано. Це також приватні, багатоквартирні житлові будинки, державні та комунальні установи. А також промислові потужності. Це правда, що, на жаль, місто зруйноване. Найстрашніше, що попереду – зима. А централізоване опалення, яким користувалася більшість мешканців, зруйноване. Ці виклики постануть перед місцевою владою, керівництвом Харківської військової адміністрації", – додав він.



За його словами, саме тому швидко необхідно провести експертизи та проєктні роботи, щоб розпочати відновлення міста.



Депутат наголосив, що інформація щодо кількості жертв серед мирного населення ще потребує уточнення.



"Оскільки окупанти тут, як і в інших місцях, чинили військові злочини, намагалися їх приховати. За інформацією, якою ми володіємо, щонайменше тисяча місцевих мешканців загинула внаслідок саме військових дій. На жаль, ще більше людей постраждали, тому що їм не надали вчасну медичну допомогу. Оскільки російські окупанти ще в березні зруйнували усі медичні заклади в Ізюмі. Вони не функціонували, доступ до ліків також був обмежений. Бо російські окупанти та мародери розікрали усі аптеки. Тому питання ліків та госпіталізація мешканців, які потребують невідкладної медичної допомоги, стоять дуже гостро. Ці питання – першочергові", – наголосив Стрельніков.



За попередніми даними, на цей час у місті Ізюмі залишається близько 10 000 мирних мешканців.



"Останнім часом вдавалося проводити так звану тиху евакуацію. Тому жінки, діти до 14 років та літні люди мали змогу залишити місто та знаходяться на території України. Більшість чекає на можливість повернутися до своїх домівок. Але ситуація з критичною інфраструктурою в місті дуже складна, що є викликом для нас. Ці питання будуть обговорюватися на найвищому рівні та прийматимуться рішення. Ми сподіваємося, що встигнемо все зробити, щоб зима не була для нас неочікуваною", – додав депутат.



Нагадаємо, Ізюм – третє за величиною місто області. Станом на 2020 рік населення Ізюма становило понад 46 600 людей.



Росіяни захопили Ізюм на початку березня. З 6 березня тривали інтенсивні обстріли міста та авіаудари, вся інфраструктура міста знищена, практично на 80% зруйнована житлова забудова. З 2 квітня місто було повністю окуповане. У ньому немає електрики, води та газу.



Ізюм тривалий час лишався найгарячішою точкою Харківщини. Ворог хаотично обстрілював місто, коли зрозумів, що бій за Харків уже програв.



За останні дні захисники звільнили від окупантів понад тисячу квадратних кілометрів української території. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами в Харківській області, зокрема й Ізюм.



Призначений російськими окупантами "мер" Ізюма втік ще до наступу ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щонайменше тисяча цивільних у місті Ізюмі загинула внаслідок збройної агресії окупантів. Ще більша кількість людей деокупованого міста постраждала через відсутність медичної допомоги. Тому наразі конче необхідно забезпечити місто ліками та госпіталізувати потерпілих.Про це на брифінгу повідомив депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельніков, передає кореспондент LB.ua "10 вересня завдяки ЗСУ над Ізюмом знову замайорів жовто-блакитний прапор України. Зараз він з’являється на усіх будинках, на найвищій точці у Харківській області… Зараз ще в Ізюмі відбуваються стабілізаційні заходи, які проводять ЗСУ, СБУ та інші правоохоронні органи, щоб уряд та Генштаб офіційно повідомили про добру новину, на яку всі так довго чекали", – заявив він.Стрельніков додав, що місто дуже сильно постраждало внаслідок військової агресії окупантів."Понад 80% інфраструктури міста, на жаль, зруйновано. Це також приватні, багатоквартирні житлові будинки, державні та комунальні установи. А також промислові потужності. Це правда, що, на жаль, місто зруйноване. Найстрашніше, що попереду – зима. А централізоване опалення, яким користувалася більшість мешканців, зруйноване. Ці виклики постануть перед місцевою владою, керівництвом Харківської військової адміністрації", – додав він.За його словами, саме тому швидко необхідно провести експертизи та проєктні роботи, щоб розпочати відновлення міста.Депутат наголосив, що інформація щодо кількості жертв серед мирного населення ще потребує уточнення."Оскільки окупанти тут, як і в інших місцях, чинили військові злочини, намагалися їх приховати. За інформацією, якою ми володіємо, щонайменше тисяча місцевих мешканців загинула внаслідок саме військових дій. На жаль, ще більше людей постраждали, тому що їм не надали вчасну медичну допомогу. Оскільки російські окупанти ще в березні зруйнували усі медичні заклади в Ізюмі. Вони не функціонували, доступ до ліків також був обмежений. Бо російські окупанти та мародери розікрали усі аптеки. Тому питання ліків та госпіталізація мешканців, які потребують невідкладної медичної допомоги, стоять дуже гостро. Ці питання – першочергові", – наголосив Стрельніков.За попередніми даними, на цей час у місті Ізюмі залишається близько 10 000 мирних мешканців."Останнім часом вдавалося проводити так звану тиху евакуацію. Тому жінки, діти до 14 років та літні люди мали змогу залишити місто та знаходяться на території України. Більшість чекає на можливість повернутися до своїх домівок. Але ситуація з критичною інфраструктурою в місті дуже складна, що є викликом для нас. Ці питання будуть обговорюватися на найвищому рівні та прийматимуться рішення. Ми сподіваємося, що встигнемо все зробити, щоб зима не була для нас неочікуваною", – додав депутат.Нагадаємо, Ізюм – третє за величиною місто області. Станом на 2020 рік населення Ізюма становило понад 46 600 людей.Росіяни захопили Ізюм на початку березня. З 6 березня тривали інтенсивні обстріли міста та авіаудари, вся інфраструктура міста знищена, практично на 80% зруйнована житлова забудова. З 2 квітня місто було повністю окуповане. У ньому немає електрики, води та газу.Ізюм тривалий час лишався найгарячішою точкою Харківщини. Ворог хаотично обстрілював місто, коли зрозумів, що бій за Харків уже програв.За останні дні захисники звільнили від окупантів понад тисячу квадратних кілометрів української території. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами в Харківській області, зокрема й Ізюм.Призначений російськими окупантами "мер" Ізюма втік ще до наступу ЗСУ.

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