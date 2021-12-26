За тиждень від коронавірусу померло 2 волинян





Як розповіла виданню Наталія Янко, за минулий тиждень на Волині виявили 1 128 випадків, серед яких 228 дітей та 35 медиків.



«Це сезонне збільшення хворих на гості респіраторні вірусні інфекції, зокрема, коронавірус штаму Омікрон, який швидко передається від людини до людини. Також сприяє цьому похолодання та перебування людей у приміщеннях. Вражає він переважно старше покоління та людей з хронічними захворюваннями, але не оминає і дітей. Крім того, за тиждень померло двоє інфікованих мешканців Ковеля - 65 та 80 років, які мали супутні хронічні хвороби», - зазначила лікарка.



За словами Наталії Янко прогнозується і подальше зростання хворих на коронавірус:



«Попередньо можемо прогнозувати спад його у жовтні-листопаді. Аби вберегтися від інфекції потрібно робити щеплення та повертатися до простих протиепідемічних правил - носіння масок, дезінфекції рук, особливо у місцях масового скупчення людей».



Найбільше коронавірусних хворих зафіксували у Луцькому районі – 733, на другому місці - Володимирський - 160, далі - Камінь-Каширський – 55 та Ковельський райони – 180 хворих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області зростає кількість хворих коронавірусом. Загалом за тиждень цей показник зріс на 58%. Зокрема, серед хворих втричі збільшилася кількість хворих дітей.Як розповіла виданню ВСН головна державна санітарна лікарка областіза минулий тиждень на Волині виявили 1 128 випадків, серед яких 228 дітей та 35 медиків.«Це сезонне збільшення хворих на гості респіраторні вірусні інфекції, зокрема, коронавірус штаму Омікрон, який швидко передається від людини до людини. Також сприяє цьому похолодання та перебування людей у приміщеннях. Вражає він переважно старше покоління та людей з хронічними захворюваннями, але не оминає і дітей. Крім того, за тиждень померло двоє інфікованих мешканців Ковеля - 65 та 80 років, які мали супутні хронічні хвороби», - зазначила лікарка.За словами Наталії Янко прогнозується і подальше зростання хворих на коронавірус:«Попередньо можемо прогнозувати спад його у жовтні-листопаді. Аби вберегтися від інфекції потрібно робити щеплення та повертатися до простих протиепідемічних правил - носіння масок, дезінфекції рук, особливо у місцях масового скупчення людей».Найбільше коронавірусних хворих зафіксували у Луцькому районі – 733, на другому місці - Володимирський - 160, далі - Камінь-Каширський – 55 та Ковельський райони – 180 хворих.

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