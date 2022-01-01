У Німеччині знову відмовилися постачати Україні танки, але обіцяють до кінця року передати дві системи ППО





Про ситуацію з танками розповіла міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, цитує Reuters. Про намір передати ППО заявила пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, пише



Так, Ламбрехт пояснила рішення щодо танків тим, що поки що жодна країна не поставила Україні бойові машини піхоти або бойові танки західного виробництва. «Ми домовилися з нашими партнерами, що Німеччина не вживатиме таких дій в односторонньому порядку», — сказала вона.



Водночас Фельдгузен розповіла, що Україна отримає системи ППО IRIS-T. «Я дуже рада, що ми будемо передавати чотири такі системи. Це буде захищати великий простір України... Ми вже чули, що перша система точно ще цього року буде, як на мене, друга система також», — сказала вона.



Ще дві системи України отримає на початку 2023 року, стверджує Фельдгузен.



IRIS-T SLM — система протиповітряної оборони середньої дії. У Німеччині зазначали, що завдяки цим системам Україна зможе «захистити ціле велике місто від російських повітряних атак».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Німеччині знову відхилили прохання України передати їй західні танки Leopard 2A7. Водночас Києву обіцяють вже до кінця року передати дві системи протиповітряної оборони.Про ситуацію з танками розповіла міністерка оборони Німеччини, цитує Reuters. Про намір передати ППО заявила пані посол Німеччини в Україні, пише Громадське Так, Ламбрехт пояснила рішення щодо танків тим, що поки що жодна країна не поставила Україні бойові машини піхоти або бойові танки західного виробництва. «Ми домовилися з нашими партнерами, що Німеччина не вживатиме таких дій в односторонньому порядку», — сказала вона.Водночас Фельдгузен розповіла, що Україна отримає системи ППО IRIS-T. «Я дуже рада, що ми будемо передавати чотири такі системи. Це буде захищати великий простір України... Ми вже чули, що перша система точно ще цього року буде, як на мене, друга система також», — сказала вона.Ще дві системи України отримає на початку 2023 року, стверджує Фельдгузен.IRIS-T SLM — система протиповітряної оборони середньої дії. У Німеччині зазначали, що завдяки цим системам Україна зможе «захистити ціле велике місто від російських повітряних атак».

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