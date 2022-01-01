У звільненому від окупантів селі на Харківщині виявили ще чотирьох закатованих цивільних
Сьогодні, 17:10
У звільненому від окупантів селі на Харківщині виявлено ще 4 тіла мирних мешканців зі слідами катувань.
Про це повідомляють у пресцентрі Офісу генпрокурора.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Після деокупації с. Залізничне Харківської області місцеві мешканці звернулися до правоохоронців та повідомили про те, що військовослужбовці РФ вбили їх односельчан.
11 вересня правоохоронці виявили чотири тіла зі слідам катувань. Три з них поховані на території домоволодінь, ще одне було закопане на території асфальтного заводу навпроти залізничного вокзалу с. Залізничне.
За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військові під час окупації населеного пункту.
Наразі тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи.
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Про це повідомляють у пресцентрі Офісу генпрокурора.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Після деокупації с. Залізничне Харківської області місцеві мешканці звернулися до правоохоронців та повідомили про те, що військовослужбовці РФ вбили їх односельчан.
11 вересня правоохоронці виявили чотири тіла зі слідам катувань. Три з них поховані на території домоволодінь, ще одне було закопане на території асфальтного заводу навпроти залізничного вокзалу с. Залізничне.
За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військові під час окупації населеного пункту.
Наразі тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи.
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