Російський окупант плачучи скаржиться на те, що змушений поранений воювати на Харківщині





Про це



Рішучі дії українських захисників на сході посіяли розпач серед загарбників. У них закінчуються боєприпаси, немає підтримки з повітря, а воювати доводиться навіть з пораненнями. Тож їм залишається тільки прощатися з рідними і плакати від безвиході.



Це підтверджує розмова російського окупанта з дружиною, яку перехопила СБУ.



«Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашими. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали х*й, держите оборону сами как хотите», – розповідає російський військовий.



Крізь сльози він скаржиться, що не має ні сил, ні нервів: «у нас нет ни снарядов, ни оружия, них*я. Патронов осталось, бл*дь, у всех по магазину».



Дружина переконує його, що допомогу підвезуть, проте окупант безнадійно відповідає: «да х*й знает, когда эти самолёты… долетят ли они сюда ещё. Четыре летело – не долетело, сбили нах*й».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники під натиском ЗСУ на Харківщині вантажать 200-х і прощаються з рідними.Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.Рішучі дії українських захисників на сході посіяли розпач серед загарбників. У них закінчуються боєприпаси, немає підтримки з повітря, а воювати доводиться навіть з пораненнями. Тож їм залишається тільки прощатися з рідними і плакати від безвиході.Це підтверджує розмова російського окупанта з дружиною, яку перехопила СБУ.«Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашими. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали х*й, держите оборону сами как хотите», – розповідає російський військовий.Крізь сльози він скаржиться, що не має ні сил, ні нервів: «у нас нет ни снарядов, ни оружия, них*я. Патронов осталось, бл*дь, у всех по магазину».Дружина переконує його, що допомогу підвезуть, проте окупант безнадійно відповідає: «да х*й знает, когда эти самолёты… долетят ли они сюда ещё. Четыре летело – не долетело, сбили нах*й».

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