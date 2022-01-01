Російський окупант плачучи скаржиться на те, що змушений поранений воювати на Харківщині

Російський окупант плачучи скаржиться на те, що змушений поранений воювати на Харківщині
Російські загарбники під натиском ЗСУ на Харківщині вантажать 200-х і прощаються з рідними.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Рішучі дії українських захисників на сході посіяли розпач серед загарбників. У них закінчуються боєприпаси, немає підтримки з повітря, а воювати доводиться навіть з пораненнями. Тож їм залишається тільки прощатися з рідними і плакати від безвиході.

Це підтверджує розмова російського окупанта з дружиною, яку перехопила СБУ.

«Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашими. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали х*й, держите оборону сами как хотите», – розповідає російський військовий.

Крізь сльози він скаржиться, що не має ні сил, ні нервів: «у нас нет ни снарядов, ни оружия, них*я. Патронов осталось, бл*дь, у всех по магазину».

Дружина переконує його, що допомогу підвезуть, проте окупант безнадійно відповідає: «да х*й знает, когда эти самолёты… долетят ли они сюда ещё. Четыре летело – не долетело, сбили нах*й».

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Теги: СБУ, перехоплення, окупанти, Харківщина
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