Навіщо військовополоненим зав'язують очі скотчем





Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, пише



"Далі полонених садять у транспорт та везуть до місця утримання. Людину треба психологічно зламати для того, щоб вона не чинила опір. Замотувати очі скотчем полоненим - найпростіший і найгуманніший метод. Руки зв'язуються за спиною, щоб полонений не міг надавати активних дій. Людина, коли нічого не бачить, більш схильна до контакту та спілкування - вона все розповідає. Росіяни, на відміну від нас (ми дотримуємося Конвенції), ще й роздягають. Роздягання полоненого вважається одним із видів тортур", - сказав Жданов.



За його інформацією, ЗСУ, на відміну від окупантів, полоненим надають медичну допомогу одразу, а потім доправляють до місця призначення, а там розмотують очі й руки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Замотані очі та зв'язані руки - це звичайна практика поведінки з військовополоненими.Про це розповів військовий експертпише ТСН "Далі полонених садять у транспорт та везуть до місця утримання. Людину треба психологічно зламати для того, щоб вона не чинила опір. Замотувати очі скотчем полоненим - найпростіший і найгуманніший метод. Руки зв'язуються за спиною, щоб полонений не міг надавати активних дій. Людина, коли нічого не бачить, більш схильна до контакту та спілкування - вона все розповідає. Росіяни, на відміну від нас (ми дотримуємося Конвенції), ще й роздягають. Роздягання полоненого вважається одним із видів тортур", - сказав Жданов.За його інформацією, ЗСУ, на відміну від окупантів, полоненим надають медичну допомогу одразу, а потім доправляють до місця призначення, а там розмотують очі й руки.

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