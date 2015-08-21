Навіщо військовополоненим зав'язують очі скотчем
Сьогодні, 16:52
Замотані очі та зв'язані руки - це звичайна практика поведінки з військовополоненими.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, пише ТСН.
"Далі полонених садять у транспорт та везуть до місця утримання. Людину треба психологічно зламати для того, щоб вона не чинила опір. Замотувати очі скотчем полоненим - найпростіший і найгуманніший метод. Руки зв'язуються за спиною, щоб полонений не міг надавати активних дій. Людина, коли нічого не бачить, більш схильна до контакту та спілкування - вона все розповідає. Росіяни, на відміну від нас (ми дотримуємося Конвенції), ще й роздягають. Роздягання полоненого вважається одним із видів тортур", - сказав Жданов.
За його інформацією, ЗСУ, на відміну від окупантів, полоненим надають медичну допомогу одразу, а потім доправляють до місця призначення, а там розмотують очі й руки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, пише ТСН.
"Далі полонених садять у транспорт та везуть до місця утримання. Людину треба психологічно зламати для того, щоб вона не чинила опір. Замотувати очі скотчем полоненим - найпростіший і найгуманніший метод. Руки зв'язуються за спиною, щоб полонений не міг надавати активних дій. Людина, коли нічого не бачить, більш схильна до контакту та спілкування - вона все розповідає. Росіяни, на відміну від нас (ми дотримуємося Конвенції), ще й роздягають. Роздягання полоненого вважається одним із видів тортур", - сказав Жданов.
За його інформацією, ЗСУ, на відміну від окупантів, полоненим надають медичну допомогу одразу, а потім доправляють до місця призначення, а там розмотують очі й руки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У звільненому від окупантів селі на Харківщині виявили ще чотирьох закатованих цивільних
Сьогодні, 17:10
Навіщо військовополоненим зав'язують очі скотчем
Сьогодні, 16:52
У Німеччині знову відмовилися постачати Україні танки, але обіцяють до кінця року передати дві системи ППО
Сьогодні, 16:34
За тиждень від коронавірусу померло 2 волинян
Сьогодні, 16:22
Коли до України прийде потепління
Сьогодні, 15:46
Медіа