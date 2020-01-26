Хлопець з Луцька бореться з онкологією: необхідна допомога

Оксана Мартинюк розповіла, що її сином Юрій отримав діагноз - альвеолярна рабдоміосаркома.



Про це вона



"Ви майже півтора року допомагаєте мені пройти цю дорогу. Аналіз, який ми робили, знайшов мутацію і нам запропонували таргент. Юри організм не витримує хімії. Ми вирішили попробувати таргент", - написала жінка.



Вона додала, що стан сина погіршився і вони терміново госпіталізувалися.



Реквізити для допомоги:



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанкарозповіла, що її синомотримав діагноз - альвеолярна рабдоміосаркома.Про це вона пише на своїй сторінці у Фейсбук."Ви майже півтора року допомагаєте мені пройти цю дорогу. Аналіз, який ми робили, знайшов мутацію і нам запропонували таргент. Юри організм не витримує хімії. Ми вирішили попробувати таргент", - написала жінка.Вона додала, що стан сина погіршився і вони терміново госпіталізувалися.

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