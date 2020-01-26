Хлопець з Луцька бореться з онкологією: необхідна допомога

Хлопець з Луцька бореться з онкологією: необхідна допомога
Лучанка Оксана Мартинюк розповіла, що її сином Юрій отримав діагноз - альвеолярна рабдоміосаркома.

Про це вона пише на своїй сторінці у Фейсбук.

"Ви майже півтора року допомагаєте мені пройти цю дорогу. Аналіз, який ми робили, знайшов мутацію і нам запропонували таргент. Юри організм не витримує хімії. Ми вирішили попробувати таргент", - написала жінка.

Вона додала, що стан сина погіршився і вони терміново госпіталізувалися.

Реквізити для допомоги:

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Хлопець з Луцька бореться з онкологією: необхідна допомога
Хлопець з Луцька бореться з онкологією: необхідна допомога
Хлопець з Луцька бореться з онкологією: необхідна допомога
Хлопець з Луцька бореться з онкологією: необхідна допомога
Хлопець з Луцька бореться з онкологією: необхідна допомога
Хлопець з Луцька бореться з онкологією: необхідна допомога

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Теги: онкологія, Луцьк, допомога
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