Хлопець з Луцька бореться з онкологією: необхідна допомога
Сьогодні, 18:30
Лучанка Оксана Мартинюк розповіла, що її сином Юрій отримав діагноз - альвеолярна рабдоміосаркома.
Про це вона пише на своїй сторінці у Фейсбук.
"Ви майже півтора року допомагаєте мені пройти цю дорогу. Аналіз, який ми робили, знайшов мутацію і нам запропонували таргент. Юри організм не витримує хімії. Ми вирішили попробувати таргент", - написала жінка.
Вона додала, що стан сина погіршився і вони терміново госпіталізувалися.
Реквізити для допомоги:
5168752011566067
4149499111182836
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Про це вона пише на своїй сторінці у Фейсбук.
"Ви майже півтора року допомагаєте мені пройти цю дорогу. Аналіз, який ми робили, знайшов мутацію і нам запропонували таргент. Юри організм не витримує хімії. Ми вирішили попробувати таргент", - написала жінка.
Вона додала, що стан сина погіршився і вони терміново госпіталізувалися.
Реквізити для допомоги:
5168752011566067
4149499111182836
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