Не маючи змоги відповісти в бою з ЗСУ, окупанти намагаються знищувати мирне населення, – Генштаб





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Російські окупанти продовжують тактику терору та залякування цивільного населення України. Не маючи змоги відповісти на полі бою, російські війська вкотре вдарили ракетами по критичній інфраструктурі мирних українських міст. Під удари ракет та залпи реактивних систем залпового вогню потрапили об’єкти енергетики, водопостачання, заводи та житлові будинки у містах Харків, Запоріжжя, Костянтинівка, Слов’янськ та Краматорськ. Постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Первомайське, Білогорівка, Зайцеве, Весела Долина, Сухий Ставок, Широке, Партизанське та Любомирівка.



На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.



На інших напрямках противник обстрілював військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:



на Харківському напрямку - в районах Костянтинівки та Удів;



на Краматорському напрямку - в районах населених пунктів Старий Караван, Слов’янськ, Тетянівка, Пискунівка, Райгородок та Крива Лука;



на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Веселе, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Роздолівка;



на Авдіївському напрямку - біля Красногорівки, Мар’їнки, Водяного, Первомайського та Новомихайлівки;



на Новопавлівському напрямку - в районах Микільського, Пречистівки, Великої Новосілки та Вугледара;



на Запорізькому напрямку - в районах населених пунктів Новоандріївка, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Времівка, Малинівка, Зелений Гай, Малі Щербаки та Вільне Поле.



На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів повітряну розвідку БпЛА - здійснив 56 вильотів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Російські окупанти продовжують тактику терору та залякування цивільного населення України. Не маючи змоги відповісти на полі бою, російські війська вкотре вдарили ракетами по критичній інфраструктурі мирних українських міст. Під удари ракет та залпи реактивних систем залпового вогню потрапили об’єкти енергетики, водопостачання, заводи та житлові будинки у містах Харків, Запоріжжя, Костянтинівка, Слов’янськ та Краматорськ. Постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Первомайське, Білогорівка, Зайцеве, Весела Долина, Сухий Ставок, Широке, Партизанське та Любомирівка.На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.На інших напрямках противник обстрілював військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:на Харківському напрямку - в районах Костянтинівки та Удів;на Краматорському напрямку - в районах населених пунктів Старий Караван, Слов’янськ, Тетянівка, Пискунівка, Райгородок та Крива Лука;на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Веселе, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Роздолівка;на Авдіївському напрямку - біля Красногорівки, Мар’їнки, Водяного, Первомайського та Новомихайлівки;на Новопавлівському напрямку - в районах Микільського, Пречистівки, Великої Новосілки та Вугледара;на Запорізькому напрямку - в районах населених пунктів Новоандріївка, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Времівка, Малинівка, Зелений Гай, Малі Щербаки та Вільне Поле.На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів повітряну розвідку БпЛА - здійснив 56 вильотів.

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