Від рук російських загарбників загинув волинянин Олег Іванов

В боротьбі за незалежність України загинув житель Нововолинської громади1960 року народження. Воїн-інтернаціоналіст, учасник АТО - гідний Син своєю Батьківщини.Про це повідоми мер НововолинськаГероя привезуть у Нововолинськ завтра, 13 вересня, о 10:00.Його зустрінуть живим коридором і проведуть до пам’ятника Тарасу Шевченку. Там буде панахида та прощання з побратимами.Далі кортеж поїде до Свято-Духівського Собору на Шахтарському. Початок панахиди - 12:00."Нововолинськ за день втратив трьох своїх Захисників. 13 вересня оголошую днем жалоби. Закликаю утриматися від музики та розваг. Приспустити прапори та вивісити чорні стрічки на будівлях. Вшануймо тих, хто віддав життя за нашу свободу", - написав Карпус.