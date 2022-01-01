Від рук російських загарбників загинув волинянин Олег Іванов
Сьогодні, 19:28
В боротьбі за незалежність України загинув житель Нововолинської громади Олег Іванов, 1960 року народження. Воїн-інтернаціоналіст, учасник АТО - гідний Син своєю Батьківщини.
Про це повідоми мер Нововолинська Борис Карпус.
Героя привезуть у Нововолинськ завтра, 13 вересня, о 10:00.
Його зустрінуть живим коридором і проведуть до пам’ятника Тарасу Шевченку. Там буде панахида та прощання з побратимами.
Далі кортеж поїде до Свято-Духівського Собору на Шахтарському. Початок панахиди - 12:00.
"Нововолинськ за день втратив трьох своїх Захисників. 13 вересня оголошую днем жалоби. Закликаю утриматися від музики та розваг. Приспустити прапори та вивісити чорні стрічки на будівлях. Вшануймо тих, хто віддав життя за нашу свободу", - написав Карпус.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Героя. Вічна шана і слава Захиснику!
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Про це повідоми мер Нововолинська Борис Карпус.
Героя привезуть у Нововолинськ завтра, 13 вересня, о 10:00.
Його зустрінуть живим коридором і проведуть до пам’ятника Тарасу Шевченку. Там буде панахида та прощання з побратимами.
Далі кортеж поїде до Свято-Духівського Собору на Шахтарському. Початок панахиди - 12:00.
"Нововолинськ за день втратив трьох своїх Захисників. 13 вересня оголошую днем жалоби. Закликаю утриматися від музики та розваг. Приспустити прапори та вивісити чорні стрічки на будівлях. Вшануймо тих, хто віддав життя за нашу свободу", - написав Карпус.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Героя. Вічна шана і слава Захиснику!
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