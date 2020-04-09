Не була в гінеколога 34 роки: луцькі лікарі виявили в жінки пухлину з 5 літрами води

Не була в гінеколога 34 роки: луцькі лікарі виявили в жінки пухлину з 5 літрами води
Днями у відділення ургентної гінекології міської лікарні Луцька поступила пацієнтка з гострим болем, яка аж 34 роки не відвідувала гінеколога. В результаті їй видалили велику пухлину.

Про це повідомили 12 вересня у Медичному об'єднанні Луцької міської територіальної громади.

"Нещодавно у наше відділення поступила 50-річна жінка з гострим болем у животі. Не була на огляді у гінеколога 34 роки. Провели ургентну операцію, при якій видалили пухлину яєчника, яка містила 5 літрів рідини і була перекручена. Ні збільшений живіт, ні періодичний біль не заставили жінку звернутися до лікаря", – коментує завідувачка відділення ургентноі гінекології Алла Воробей.

У медзакладі вкотре наголошують на важливості відповідального ставлення до власного здоров'я, зокрема й на необхідності регулярного гінекологічного спостереження. До слова, відділення ургентної гінекології, як і вся лікарня, працює цілодобово сім днів на тиждень.

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Теги: гінеколог, операція, яєчники
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