Збирала картоплю і потрапила під комбайн: луцькі гінекологи врятували молоду дівчину
Сьогодні, 19:43
Серед невідкладних гінекологічних випадків, з якими до лікарів звертаються жінки є певний відсоток розривів і травм статевих органів, які не пов'язані із пологами.
Про це інформують на сторінці Медичного об'єднання Луцької громади в фейсбуці.
«На нічному чергуванні поступила молода дівчина із травматичним розривом промежини, яка збирала картоплю і потрапила під лезо комбайна. Виконали ургентну операцію, зупинивши кровотечу. Зробили все, щоб жінка не залишилась інвалідом. Спільними зусиллями лікаря і пацієнтки завдяки комплексному успішному лікуванню через 14 днів дівчину виписали додому», – розповідає акушер-гінеколог Святослав Антоненко.
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Про це інформують на сторінці Медичного об'єднання Луцької громади в фейсбуці.
«На нічному чергуванні поступила молода дівчина із травматичним розривом промежини, яка збирала картоплю і потрапила під лезо комбайна. Виконали ургентну операцію, зупинивши кровотечу. Зробили все, щоб жінка не залишилась інвалідом. Спільними зусиллями лікаря і пацієнтки завдяки комплексному успішному лікуванню через 14 днів дівчину виписали додому», – розповідає акушер-гінеколог Святослав Антоненко.
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