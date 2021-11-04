Збирала картоплю і потрапила під комбайн: луцькі гінекологи врятували молоду дівчину





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«На нічному чергуванні поступила молода дівчина із травматичним розривом промежини, яка збирала картоплю і потрапила під лезо комбайна. Виконали ургентну операцію, зупинивши кровотечу. Зробили все, щоб жінка не залишилась інвалідом. Спільними зусиллями лікаря і пацієнтки завдяки комплексному успішному лікуванню через 14 днів дівчину виписали додому», – розповідає акушер-гінеколог Святослав Антоненко.



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