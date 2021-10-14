У волинській теробороні служить медик Іванна з вірним чотирилапим помічником. ФОТО





Про це



Щодня Іванні доводиться розв’язувати надскладні задачі, які стосуються життя та здоров’я особового складу.



А ще у начальника медслужби є позаштатна помічниця, яка вірно служить при медичному пункті – цуценя Вітамінка.



«Через свій надто юний вік цей «хвостик» ще не має жодних дипломів про закінчення «собачих університетів», але є природженим каністерапевтом (лікування та реабілітація людини за допомогою собак) – нестримна енергія Вітамінки дивовижним чином передається бійцям, які занедужали й звернулися в медпункт за допомогою», - розповідають в бригаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Іванна, позивний «Посейдон», - начальник медичної служби одного з окремих батальйонів 10-ої окремої бригади територіальної оборони Волині.Про це розповідають на сторінці бригади.Щоднядоводиться розв’язувати надскладні задачі, які стосуються життя та здоров’я особового складу.А ще у начальника медслужби є позаштатна помічниця, яка вірно служить при медичному пункті – цуценя«Через свій надто юний вік цей «хвостик» ще не має жодних дипломів про закінчення «собачих університетів», але є природженим каністерапевтом (лікування та реабілітація людини за допомогою собак) – нестримна енергія Вітамінки дивовижним чином передається бійцям, які занедужали й звернулися в медпункт за допомогою», - розповідають в бригаді.

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