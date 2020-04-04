Ексочільник СБУ Харківщини, якому інкримінують держзраду, на початку війни втік до мами на Волинь

Ексочільник СБУ Харківщини, якому інкримінують держзраду, на початку війни втік до мами на Волинь
Суд обрав запобіжний захід для колишнього керівника управління СБУ у Харківській області Романа Дудіна.

Чоловіка підозрюють у держзраді. Про це повідомляють у державному бюро розслідувань.

За матеріалами ДБР суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для чинного співробітника СБУ, який до травня 2022 року очолював одне з регіональних управлінь Служби.

«24-го лютого, на початку повномасштабного вторгнення підозрюваний намагався перешкодити роботі керівництву області, відмовився відповідно до вимог закону переходити у підпорядкування командувача угрупування військ Харків - начальника штабу оборони Харкова і хотів керувати обороною сам. Коли зрозумів, що у нього не виходить "захопити владу" в регіоні, і побачивши, що місту загрожує реальна небезпека, 25 лютого втік до мами на Волинь. Повернувся до Харкова у березні та почав імітувати бурхливу діяльність», – розповіла радниця з комунікацій Державного бюро з розслідування Тетяна Сап'ян.

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Теги: СБУ, Волинь, Харківщина, затримання, державна зрада
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