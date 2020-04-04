Ексочільник СБУ Харківщини, якому інкримінують держзраду, на початку війни втік до мами на Волинь

Суд обрав запобіжний захід для колишнього керівника управління СБУ у Харківській областіЧоловіка підозрюють у держзраді. Про це повідомляють у державному бюро розслідувань.За матеріалами ДБР суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для чинного співробітника СБУ, який до травня 2022 року очолював одне з регіональних управлінь Служби.«24-го лютого, на початку повномасштабного вторгнення підозрюваний намагався перешкодити роботі керівництву області, відмовився відповідно до вимог закону переходити у підпорядкування командувача угрупування військ Харків - начальника штабу оборони Харкова і хотів керувати обороною сам. Коли зрозумів, що у нього не виходить "захопити владу" в регіоні, і побачивши, що місту загрожує реальна небезпека, 25 лютого втік до мами на Волинь. Повернувся до Харкова у березні та почав імітувати бурхливу діяльність», – розповіла радниця з комунікацій Державного бюро з розслідування Тетяна Сап'ян.