Воїни 14 ОМБр з «азовцями» зачистили від російських окупантів частину Харківщини

Воїни 14 ОМБр з «азовцями» зачистили від російських окупантів частину Харківщини
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого спільно із силами ССО «Азов» Харкова зачистили населені пункти на північному сході Харківської області від російських військових.

Про це повідомляють на сторінці ССО «Азов».

12 вересня силами ССО АЗОВ Харків та 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого було звільнено та зачищено весь північний схід Харківської області — від селища Веселе до міста Вовчанськ.

Повна деокупація районів Тернова, Варварівка, Ізбицьке, Стариця. Взято під контроль державний кордон.

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Теги: 14 ОМБР, війна, Україна, Волинь, Харківщина, Азов
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