Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 вересня
У Луцьку 13 вересня з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ закінчиться ще до світанку. Вдень він послабшає та розпочнеться знову, але ближче до вечора має припинитися.

Про це повідомили Sinoptik.

Температура повітря підніметься від 10°С до 16°С.

У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують мінливу хмарність, невеликий дощ.

Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 12-17°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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