Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 вересня





Про це повідомили Sinoptik.



Температура повітря підніметься від 10°С до 16°С.



У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують мінливу хмарність, невеликий дощ.



Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 12-17°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 13 вересня з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ закінчиться ще до світанку. Вдень він послабшає та розпочнеться знову, але ближче до вечора має припинитися.Про це повідомили Sinoptik.Температура повітря підніметься від 10°С до 16°С.У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують мінливу хмарність, невеликий дощ.Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 12-17°.

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