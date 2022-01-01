Українські військові зайшли до Святогірська на Донеччині
Сьогодні, 22:32
Підрозділи Національної гвардії, Збройних Сил і Територіальної оборони зайшли у місто Святогірськ, що в Донецькій області.
Про це йдеться у відео, яке оприлюднили на сторінці Національної гвардії України.
"Святогірськ. Повертаємо свої кольори на свою землю до своїх людей", - йдеться у дописі до відео.
На відео боєць Нацгвардії Віталій Марків сказав, що українські військоі крок за кроком, метр за метром звільняють рідну землю від окупантів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у відео, яке оприлюднили на сторінці Національної гвардії України.
"Святогірськ. Повертаємо свої кольори на свою землю до своїх людей", - йдеться у дописі до відео.
На відео боєць Нацгвардії Віталій Марків сказав, що українські військоі крок за кроком, метр за метром звільняють рідну землю від окупантів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Херсоні партизани підірвали колаборантку
Сьогодні, 22:57
Українські військові зайшли до Святогірська на Донеччині
Сьогодні, 22:32
Ексочільник СБУ Харківщини, якому інкримінують держзраду, на початку війни втік до мами на Волинь
Сьогодні, 22:13
Медіа