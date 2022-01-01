Українські військові зайшли до Святогірська на Донеччині

Підрозділи Національної гвардії, Збройних Сил і Територіальної оборони зайшли у місто Святогірськ, що в Донецькій області.Про це йдеться у відео, яке оприлюднили на сторінці Національної гвардії України."Святогірськ. Повертаємо свої кольори на свою землю до своїх людей", - йдеться у дописі до відео.На відео боєць Нацгвардії Віталій Марків сказав, що українські військоі крок за кроком, метр за метром звільняють рідну землю від окупантів.