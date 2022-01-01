Українські військові зайшли до Святогірська на Донеччині

Українські військові зайшли до Святогірська на Донеччині
Підрозділи Національної гвардії, Збройних Сил і Територіальної оборони зайшли у місто Святогірськ, що в Донецькій області.

Про це йдеться у відео, яке оприлюднили на сторінці Національної гвардії України.

"Святогірськ. Повертаємо свої кольори на свою землю до своїх людей", - йдеться у дописі до відео.

На відео боєць Нацгвардії Віталій Марків сказав, що українські військоі крок за кроком, метр за метром звільняють рідну землю від окупантів.


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Теги: війна, деокупація, Святогірськ, Донбас
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