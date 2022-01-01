В Херсоні партизани підірвали колаборантку

В Херсоні партизани підірвали колаборантку
В окупованому росіянами Херсоні активісти руху опору підірвали колаборантку Тетяну Томіліну.

Про це повідомляє ТСН.

Жінка в реанімації. Разом з нею був і один окупант - він відправився на концерт Кобзона.

Про це повідомив місцевий журналіст Костянтин Риженко.

“Сьогодні рухом опору була підірвана Тетяна Томіліна та супроводжуючий її орк. Томіліна - “300”, в реанімації, важкий стан. Орк - “200”. Колаборантка займала псевдопосаду "ректора ХГУ", - наголосив Костянтин Риженко.

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Теги: партизани, Херсон, колаборантка
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