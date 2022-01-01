Громада на Волині попрощалася з двома захисниками. ФОТО

Громада на Волині попрощалася з двома захисниками. ФОТО
Нововолинська громада провела в останній путь двох загиблих військових.

Про це повідомляє Борис Карпус - Нововолинський міський голова.

Сьогодні, 12 вересня, попрощалися з двома вірними синами України, мужніми воїнами Олександром Герасимчуком та Сергієм Андросовим.

"Невимовно боляче бачити, як родини втрачають найрідніших. На жаль, ми не можемо втамувати біль їхньої втрати, але ми обіцяємо пам’ятати.

Пам’ятати про ціну тих героїчних подій на фронті, за якими зараз спостерігає весь світ. Пам’ятати про відвагу, завдяки якій над українськими містами та селами знову майорять наші прапори", - написав Карпус.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Героя. Вічна шана і слава Захиснику!
Громада на Волині попрощалася з двома захисниками. ФОТО
Громада на Волині попрощалася з двома захисниками. ФОТО
Громада на Волині попрощалася з двома захисниками. ФОТО
Громада на Волині попрощалася з двома захисниками. ФОТО
Громада на Волині попрощалася з двома захисниками. ФОТО
Громада на Волині попрощалася з двома захисниками. ФОТО
Громада на Волині попрощалася з двома захисниками. ФОТО
Громада на Волині попрощалася з двома захисниками. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Нововолинська громада, похорон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хлопець з Луцька бореться з онкологією: необхідна допомога
Сьогодні, 18:30
Громада на Волині попрощалася з двома захисниками. ФОТО
Сьогодні, 18:00
Російський окупант плачучи скаржиться на те, що змушений поранений воювати на Харківщині
Сьогодні, 17:27
У звільненому від окупантів селі на Харківщині виявили ще чотирьох закатованих цивільних
Сьогодні, 17:10
Навіщо військовополоненим зав'язують очі скотчем
Сьогодні, 16:52
Схожі новини
У Луцьку попрощалися із бойовим медиком Олександром Кульою. ФОТО У Луцьку попрощалися із бойовим медиком Олександром Кульою. ФОТО
05 вересень, 16:46
У Ратному попрощалися з сержантом, який раптово помер у Луцьку У Ратному попрощалися з сержантом, який раптово помер у Луцьку
28 серпень, 22:00
У Луцьку попрощалися із загиблим офіцером Максимом Мартиновим. ФОТО У Луцьку попрощалися із загиблим офіцером Максимом Мартиновим. ФОТО
22 серпень, 15:31
Волиняни на колінах прощалися із загиблим військовослужбовцем Олексієм Кунчиком. ФОТО Волиняни на колінах прощалися із загиблим військовослужбовцем Олексієм Кунчиком. ФОТО
18 серпень, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хлопець з Луцька бореться з онкологією: необхідна допомога
Сьогодні, 18:30
 0
Громада на Волині попрощалася з двома захисниками. ФОТО
Сьогодні, 18:00
 0
Російський окупант плачучи скаржиться на те, що змушений поранений воювати на Харківщині
Сьогодні, 17:27
 0
У звільненому від окупантів селі на Харківщині виявили ще чотирьох закатованих цивільних
Сьогодні, 17:10
 0
Навіщо військовополоненим зав'язують очі скотчем
Сьогодні, 16:52
 0
Медіа
відео
1/8