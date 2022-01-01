Громада на Волині попрощалася з двома захисниками. ФОТО
Сьогодні, 18:00
Нововолинська громада провела в останній путь двох загиблих військових.
Про це повідомляє Борис Карпус - Нововолинський міський голова.
Сьогодні, 12 вересня, попрощалися з двома вірними синами України, мужніми воїнами Олександром Герасимчуком та Сергієм Андросовим.
"Невимовно боляче бачити, як родини втрачають найрідніших. На жаль, ми не можемо втамувати біль їхньої втрати, але ми обіцяємо пам’ятати.
Пам’ятати про ціну тих героїчних подій на фронті, за якими зараз спостерігає весь світ. Пам’ятати про відвагу, завдяки якій над українськими містами та селами знову майорять наші прапори", - написав Карпус.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Героя. Вічна шана і слава Захиснику!
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Про це повідомляє Борис Карпус - Нововолинський міський голова.
Сьогодні, 12 вересня, попрощалися з двома вірними синами України, мужніми воїнами Олександром Герасимчуком та Сергієм Андросовим.
"Невимовно боляче бачити, як родини втрачають найрідніших. На жаль, ми не можемо втамувати біль їхньої втрати, але ми обіцяємо пам’ятати.
Пам’ятати про ціну тих героїчних подій на фронті, за якими зараз спостерігає весь світ. Пам’ятати про відвагу, завдяки якій над українськими містами та селами знову майорять наші прапори", - написав Карпус.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Героя. Вічна шана і слава Захиснику!
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