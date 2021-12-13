Коли до України прийде потепління

Коли до України прийде потепління
Синоптикиня Наталя Діденко повідомила, коли до України прийде потепління.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"У середу, четвер, п'ятницю потепліє", - зазначила Діденко.

Варто зазначити, що синоптикиня також наголосила, що у вівторок, 13 вересня, над Україною ще кружлятиме дощовий циклон Пеггі, але поступово західна та північна частини вже почнуть звільнятися від вологої важкої хмарності.

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Теги: осінь, потепління
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