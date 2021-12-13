Коли до України прийде потепління

Наталя Діденко повідомила, коли до України прийде потепління.



Про це вона написала на своїй сторінці у



"У середу, четвер, п'ятницю потепліє", - зазначила Діденко.



Варто зазначити, що синоптикиня також наголосила, що у вівторок, 13 вересня, над Україною ще кружлятиме дощовий циклон Пеггі, але поступово західна та північна частини вже почнуть звільнятися від вологої важкої хмарності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Синоптикиняповідомила, коли до України прийде потепління.Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook "У середу, четвер, п'ятницю потепліє", - зазначила Діденко.Варто зазначити, що синоптикиня також наголосила, що у вівторок, 13 вересня, над Україною ще кружлятиме дощовий циклон Пеггі, але поступово західна та північна частини вже почнуть звільнятися від вологої важкої хмарності.

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