Офіційно назвали 5 звільнених населених пунктів на Херсонщині





Про це заявила речник Об'єднаного координаційного пресцентр Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє



"Ми можемо вже говорити сьогодні, що наші успіхи за останні два тижні досить переконливі. Ми просунулися на різних ділянках від 4 до декількох десятків кілометрів, маємо звільнені площі близько 500 квадратних кілометрів і можемо проголосити, що деякі населені пункти Херсонської області звільнені і знаходяться під українським прапором", - заявила вона.



Зокрема, ЗСУ деокупували Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок і Миролюбівку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України за останні два тижні звільнили близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області. При цьому українським захисникам вдалося деокупувати п'ять населених пунктів.Про це заявила речник Об'єднаного координаційного пресцентр Сил оборони півдня України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг."Ми можемо вже говорити сьогодні, що наші успіхи за останні два тижні досить переконливі. Ми просунулися на різних ділянках від 4 до декількох десятків кілометрів, маємо звільнені площі близько 500 квадратних кілометрів і можемо проголосити, що деякі населені пункти Херсонської області звільнені і знаходяться під українським прапором", - заявила вона.Зокрема, ЗСУ деокупували Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок і Миролюбівку.

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