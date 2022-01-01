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Офіційно назвали 5 звільнених населених пунктів на Херсонщині

Офіційно назвали 5 звільнених населених пунктів на Херсонщині
Збройні сили України за останні два тижні звільнили близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області. При цьому українським захисникам вдалося деокупувати п'ять населених пунктів.

Про це заявила речник Об'єднаного координаційного пресцентр Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми можемо вже говорити сьогодні, що наші успіхи за останні два тижні досить переконливі. Ми просунулися на різних ділянках від 4 до декількох десятків кілометрів, маємо звільнені площі близько 500 квадратних кілометрів і можемо проголосити, що деякі населені пункти Херсонської області звільнені і знаходяться під українським прапором", - заявила вона.

Зокрема, ЗСУ деокупували Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок і Миролюбівку.

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Теги: Росія, Україна, війна
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