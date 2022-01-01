У Луцьку зранку зупинили п'яного водія. ФОТО
Сьогодні, 13:28
Сьогодні, 12 вересня, близько 6-ї ранку, на проспекті Відродження, що у Луцьку, патрульні зупинили п'яного водія Renault Megane.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Водій рухався без увімкненого ближнього світла фар у темну пору доби.
Під час спілкування з 20-річним керманичем, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Огляд на місці події показав результат у 1,76 проміле, що майже в 9 разів перевищує допустиму норму.
На порушника склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами) та ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Водій рухався без увімкненого ближнього світла фар у темну пору доби.
Під час спілкування з 20-річним керманичем, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Огляд на місці події показав результат у 1,76 проміле, що майже в 9 разів перевищує допустиму норму.
На порушника склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами) та ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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