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Танкістів волинської бригади на передовій нагородили державними відзнаками. ФОТО

Танкістів волинської бригади на передовій нагородили державними відзнаками. ФОТО
На фронті вшанували нагородами воїнів 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. День танкіста відзначається щороку в другу неділю вересня.

Про це повідомили на сторінці 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

"Князівських велетів-танкістів, нестримну міць і силу нашої 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, з нагоди Дня танкістів на фронтових рубежах нагородили державними та відомчими нагородами, відзнаками командира Князівської бригади.
Вітаємо побратимів! Пишаємось вами! Знаємо, з вами переможемо!
Героям Слава!" - йдеться в повідомленні.
Танкістів волинської бригади на передовій нагородили державними відзнаками. ФОТО
Танкістів волинської бригади на передовій нагородили державними відзнаками. ФОТО
Танкістів волинської бригади на передовій нагородили державними відзнаками. ФОТО
Танкістів волинської бригади на передовій нагородили державними відзнаками. ФОТО
Танкістів волинської бригади на передовій нагородили державними відзнаками. ФОТО
Танкістів волинської бригади на передовій нагородили державними відзнаками. ФОТО
Танкістів волинської бригади на передовій нагородили державними відзнаками. ФОТО


Нагадаємо, що воїни волинської бригади звільнили населений пункт на Харківщині. Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області.

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Теги: Росія, Україна, війна, танкісти, волинська бригада
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