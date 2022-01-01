Танкістів волинської бригади на передовій нагородили державними відзнаками. ФОТО
Сьогодні, 12:25
На фронті вшанували нагородами воїнів 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. День танкіста відзначається щороку в другу неділю вересня.
Про це повідомили на сторінці 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
"Князівських велетів-танкістів, нестримну міць і силу нашої 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, з нагоди Дня танкістів на фронтових рубежах нагородили державними та відомчими нагородами, відзнаками командира Князівської бригади.
Вітаємо побратимів! Пишаємось вами! Знаємо, з вами переможемо!
Героям Слава!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що воїни волинської бригади звільнили населений пункт на Харківщині. Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області.
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Про це повідомили на сторінці 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
"Князівських велетів-танкістів, нестримну міць і силу нашої 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, з нагоди Дня танкістів на фронтових рубежах нагородили державними та відомчими нагородами, відзнаками командира Князівської бригади.
Вітаємо побратимів! Пишаємось вами! Знаємо, з вами переможемо!
Героям Слава!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що воїни волинської бригади звільнили населений пункт на Харківщині. Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області.
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