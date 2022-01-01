Танкістів волинської бригади на передовій нагородили державними відзнаками. ФОТО





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"Князівських велетів-танкістів, нестримну міць і силу нашої 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, з нагоди Дня танкістів на фронтових рубежах нагородили державними та відомчими нагородами, відзнаками командира Князівської бригади.

Вітаємо побратимів! Пишаємось вами! Знаємо, з вами переможемо!

Героям Слава!" - йдеться в повідомленні.





Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронті вшанували нагородами воїнів 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. День танкіста відзначається щороку в другу неділю вересня.Про це повідомили на сторінці 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого."Князівських велетів-танкістів, нестримну міць і силу нашої 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, з нагоди Дня танкістів на фронтових рубежах нагородили державними та відомчими нагородами, відзнаками командира Князівської бригади.Вітаємо побратимів! Пишаємось вами! Знаємо, з вами переможемо!Героям Слава!" - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що воїни волинської бригади звільнили населений пункт на Харківщині . Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області.

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