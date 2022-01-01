Волинянин заліз через вікно та викрав із будинку односельчанки 12 тисяч гривень





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



На місце події виїхали поліцейські. Співробітники сектору кримінальної поліції спільно із дільничними з’ясували, що зловмисник проник через вікно та викрав із будинку 12 тисяч гривень. Провівши оперативно-пошукові заходи, поліцейські встановили причетність до скоєння крадіжки односельця потерпілої.



Гроші вилучили та після проведення відповідних слідчих дій повернуть власниці.



За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 с т. 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 10 вересня, до відділення поліції №2 смт Ратне звернулася жителька села Самари та повідомила про крадіжку грошей із її помешкання.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.На місце події виїхали поліцейські. Співробітники сектору кримінальної поліції спільно із дільничними з’ясували, що зловмисник проник через вікно та викрав із будинку 12 тисяч гривень. Провівши оперативно-пошукові заходи, поліцейські встановили причетність до скоєння крадіжки односельця потерпілої.Гроші вилучили та після проведення відповідних слідчих дій повернуть власниці.За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 с т. 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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