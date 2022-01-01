На Волині водій на смерть збив пенсіонерку

На Волині водій на смерть збив пенсіонерку
У місті Володимир водій автомобіля на смерть збив пенсіонерку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Аварія сталася 11 вересня. Водій «Mercedes-benz Sprinter» не врахував дорожньої обстановки та на пішохідному переході здійснив наїзд на 73-річну місцеву мешканку.

Жінку доставили до лікарні, де згодом від отриманих пенсіонерка померла.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1, ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Транспортний засіб вилучили. Триває слідство.


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Теги: смерть, ДТП, Волинь
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