Резніков пояснив, чому контрнаступ на Херсонщині повільніший, ніж на Харківщині

Резніков пояснив, чому контрнаступ на Херсонщині повільніший, ніж на Харківщині
Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив чому контрнаступ українських військових на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Олексія Резнікова Financial Times.

За словами міністра, контрнаступ на Харківщині просувався швидше, ніж на Херсонщині тому що це сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які росіяни можуть використовувати як оборонні траншеї.

Повідомляється, що захисники завдали значних втрат окупантам у Херсонській області.

Окрім того, Генштаб зазначав, що 1200 чеченських солдатів було направлено для посилення російських позицій.

Резніков сказав, що чеченців використовують, щоб не дати фронтовим військам покинути свої позиції.

Нагадаємо, українські захисники звільнили 13 населених пунктів на півдні.

При цьому, у Харківській області була деокуповано вже близько 40 населених пунктів.

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Теги: війна, контрнаступ, Харківщина, Херсонщина, ЗСУ, Олексій Резніков
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