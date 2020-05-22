У Луцьку волонтери оголосили збір коштів на зимове спорядження для бійців





Про це розповіла Олександра Шумакова.



Мінімальний набір складається з 12 позицій: зимові берці, штани, кофта, тактичні рукавиці, наколінники, наплічник із тактичною аптечкою тощо.



"На зимовий період в комплекті немає бронежилета, бронеплит та каски, які ми показували під час відкриття збору, бо ми закриваємо запити раптово і всі бронеплити та каски поїхали на передову", – говорить волонтерка.



Подібних запитів щодо забезпечення бійців, каже Олександра Шумакова, впродовж дня до луцького штабу "Ангар" приходить від п'яти до десяти. Каже: наближаються холоди, зима, тому амуніція потрібна.



Бійцям одяг надають безплатно, людей просять допомагати грошима, аби одягнути воїнів. Також просять приносити каремати та спальники. Забезпечений воїн – це наближення перемоги України, – додала волонтерка Олександра Шумакова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтери луцького штабу "Ангар" оголосили про збір грошей на закупівлю зимового одягу та амуніції для військових. Комплектація на одного бійця становить від 45 тисяч гривень.Про це розповіла Суспільному волонтеркаМінімальний набір складається з 12 позицій: зимові берці, штани, кофта, тактичні рукавиці, наколінники, наплічник із тактичною аптечкою тощо."На зимовий період в комплекті немає бронежилета, бронеплит та каски, які ми показували під час відкриття збору, бо ми закриваємо запити раптово і всі бронеплити та каски поїхали на передову", – говорить волонтерка.Подібних запитів щодо забезпечення бійців, каже Олександра Шумакова, впродовж дня до луцького штабу "Ангар" приходить від п'яти до десяти. Каже: наближаються холоди, зима, тому амуніція потрібна.Бійцям одяг надають безплатно, людей просять допомагати грошима, аби одягнути воїнів. Також просять приносити каремати та спальники. Забезпечений воїн – це наближення перемоги України, – додала волонтерка Олександра Шумакова.

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