У Луцьку волонтери оголосили збір коштів на зимове спорядження для бійців

У Луцьку волонтери оголосили збір коштів на зимове спорядження для бійців
Волонтери луцького штабу "Ангар" оголосили про збір грошей на закупівлю зимового одягу та амуніції для військових. Комплектація на одного бійця становить від 45 тисяч гривень.

Про це розповіла Суспільному волонтерка Олександра Шумакова.

Мінімальний набір складається з 12 позицій: зимові берці, штани, кофта, тактичні рукавиці, наколінники, наплічник із тактичною аптечкою тощо.

"На зимовий період в комплекті немає бронежилета, бронеплит та каски, які ми показували під час відкриття збору, бо ми закриваємо запити раптово і всі бронеплити та каски поїхали на передову", – говорить волонтерка.
У Луцьку волонтери оголосили збір коштів на зимове спорядження для бійців

Подібних запитів щодо забезпечення бійців, каже Олександра Шумакова, впродовж дня до луцького штабу "Ангар" приходить від п'яти до десяти. Каже: наближаються холоди, зима, тому амуніція потрібна.
У Луцьку волонтери оголосили збір коштів на зимове спорядження для бійців

Бійцям одяг надають безплатно, людей просять допомагати грошима, аби одягнути воїнів. Також просять приносити каремати та спальники. Забезпечений воїн – це наближення перемоги України, – додала волонтерка Олександра Шумакова.

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Теги: Луцьк, бійці, збір коштів
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Коментарі 4
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Ця сума - це частинка зарплатні депутата. Може вже держава щось закупить, а не українці знову скинуться. Оскільки в Україні ніц державного вже не залишилося, приватизували все, то нехай олігархи утримують армію.
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А чому не вказали номери карток, щоб кошти можна було переказати, а не шукати той ангар по місту?
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Я не довіряю тій валянік , а потім буде піар за наш рахунок , як вона зі своїм чоловікам нас спасає!
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Чому на всіх фото того ангара купа коробок , чому вони там їх складають воно має відразу все йти на передову , склад має бути ПУСТИМ!!!
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