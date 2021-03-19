На Волині чоловік на понад три роки втрапив за ґрати за ухилення від сплати аліментів

На Волині чоловік на понад три роки втрапив за ґрати за ухилення від сплати аліментів
Суд визнав 31-річного жителя села Мельники-Річицькі Ковельського району винуватим у злісному ухиленні від сплати аліментів на утримання двох синів та призначив йому покарання у виді трьох років та двох місяців позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Слідство встановило, що з липня 2020 по червень 2021 року нещодавно судимий за самовільне залишення військової частини чоловік не заплатив на утримання дітей ні гривні, хоч і мав можливість.

Таким чином він заборгував понад 31 тисячу гривень аліментів – і наступних понад три роки проведе за ґратами.

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Теги: Волинянин, аліменти
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