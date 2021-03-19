На Волині чоловік на понад три роки втрапив за ґрати за ухилення від сплати аліментів
Сьогодні, 10:50
Суд визнав 31-річного жителя села Мельники-Річицькі Ковельського району винуватим у злісному ухиленні від сплати аліментів на утримання двох синів та призначив йому покарання у виді трьох років та двох місяців позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Слідство встановило, що з липня 2020 по червень 2021 року нещодавно судимий за самовільне залишення військової частини чоловік не заплатив на утримання дітей ні гривні, хоч і мав можливість.
Таким чином він заборгував понад 31 тисячу гривень аліментів – і наступних понад три роки проведе за ґратами.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Слідство встановило, що з липня 2020 по червень 2021 року нещодавно судимий за самовільне залишення військової частини чоловік не заплатив на утримання дітей ні гривні, хоч і мав можливість.
Таким чином він заборгував понад 31 тисячу гривень аліментів – і наступних понад три роки проведе за ґратами.
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