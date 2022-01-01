На Волині в одному із селищ через суд вимагають облаштувати протирадіаційне укриття

На Волині в одному із селищ через суд вимагають облаштувати протирадіаційне укриття
Прокурори в суді вимагають привести в стан готовності протирадіаційне укриття у селищі Ратне Ковельського району.

Про це повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури звернулися до Волинського окружного адміністративного суду із позовом в інтересах держави в особі ГУ ДСНС в області та Ковельської районної військової адміністрації, аби визнати протиправною бездіяльність та зобов`язати Управління гуманітарної політики Ратнівської селищної ради привести у стан готовності захисну споруду, яка знаходиться в їхньому користуванні.

Через бездіяльність балансоутримувача та власника у воєнний час укриття у комунальному закладі «Центр культури та дозвілля Ратнівської селищної ради», пристосоване під протирадіаційне, не готове до повноцінного використання як споруди цивільного захисту – є проблеми з каналізацією, санвузлами, водопостачанням, вентиляцією, доступом осіб з інвалідністю, опаленням, системою зв`язку та оповіщення тощо.

Попри те, що Ковельська РВА неодноразово ухвалювала рішення, яким зобов`язувала балансоутримувача до визначеного терміну привести укриття до ладу – захисна споруда досі не готова повноцінно виконувати свої функції.

Відтак прокурори в суді вимагатимуть привести укриття у стан готовності.

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Теги: Волинь, Ратне, укриття
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