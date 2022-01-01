Представником Президента України у Верховній Раді став волинянин

Представником Президента України у Верховній Раді став волинянин
Президент України Володимир Зеленський призначив уродженця Волині Федора Веніславського Представником Президента України у Верховній Раді України.

Про це йдеться у офіційному указі президента №645/2022.

Іншим указом Володимир Зеленський звільнив Веніславського від виконання обов'язків Представника Президента України у Конституційному Суді України.

Довідково:

Федір Веніславський народився 16 травня 1969 року у селищі Олика Ківерцівського району Волинської області. Кандидат юридичних наук, доцент. Викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України. Брав участь в законопроектній роботі, готував висновки за справами, що перебувають у провадженні Конституційного Суду України. Від імені правозахисних організацій неодноразово відстоював права людини в судах, надавав безкоштовні юридичні консультації соціально незахищеним верствам населення.

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Теги: Федір Веніславський, представник президента
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