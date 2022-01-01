Волинянка рятує життя бійців в складі «Госпітальєрів». ВІДЕО

Іванна Лемешко кілька місяців тому приєдналася до медичного батальйону «Госпітальєри».



Центру журналістських розслідувань



«Госпітальєри» — український волонтерський медичний батальйон, який бере участь у російсько-українській війні на Донбасі з 2014 року. Займається наданням першої медичної, домедичної допомоги та евакуацією поранених українських воїнів з найгарячіших ділянок фронту. Їхнє гасло — «Заради кожного життя!».



Лише до початку повномасштабного вторгнення «госпітальєри» врятували понад 2700 українських бійців. У липні 2022 року ця цифра сягнула п’яти тисяч.



З травня 2022 року до батальйону приєдналася і рожищанка Іванна Лемешко.



«Я пам’ятаю перший день важких боїв, коли було багато поранених. І ми просто не встигали всіх вивозити. Нас просто перепиняли біля найближчого пункту. І було дуже важко, коли ми вивозили першого «двохсотого», – ділиться Іванка.



На «передку» волонтери працюють місяць, наступний – відпочивають. Екіпаж «госпітальєрів» – чотири людини: водій, вогневик, парамедик і медик. Кожен з них може надати медичну допомогу.



«Більшість наших пацієнтів – контужені бійці, а ще – з осколковими ураженнями від артилерії. Але часто приходять до нас і з простими болячками: просять таблетки від головного болю, «для живота», – розповідає госпітальєрка.



Дівчина мріє, щоб війна якнайшвидше закінчилася і вона повернулася до своєї звичної роботи в одній із столичних клінік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянкакілька місяців тому приєдналася до медичного батальйону «Госпітальєри».Центру журналістських розслідувань «Сила правди» вона розповіла про свій досвід служби.«Госпітальєри» — український волонтерський медичний батальйон, який бере участь у російсько-українській війні на Донбасі з 2014 року. Займається наданням першої медичної, домедичної допомоги та евакуацією поранених українських воїнів з найгарячіших ділянок фронту. Їхнє гасло — «Заради кожного життя!».Лише до початку повномасштабного вторгнення «госпітальєри» врятували понад 2700 українських бійців. У липні 2022 року ця цифра сягнула п’яти тисяч.З травня 2022 року до батальйону приєдналася і рожищанка Іванна Лемешко.«Я пам’ятаю перший день важких боїв, коли було багато поранених. І ми просто не встигали всіх вивозити. Нас просто перепиняли біля найближчого пункту. І було дуже важко, коли ми вивозили першого «двохсотого», – ділиться Іванка.На «передку» волонтери працюють місяць, наступний – відпочивають. Екіпаж «госпітальєрів» – чотири людини: водій, вогневик, парамедик і медик. Кожен з них може надати медичну допомогу.«Більшість наших пацієнтів – контужені бійці, а ще – з осколковими ураженнями від артилерії. Але часто приходять до нас і з простими болячками: просять таблетки від головного болю, «для живота», – розповідає госпітальєрка.Дівчина мріє, щоб війна якнайшвидше закінчилася і вона повернулася до своєї звичної роботи в одній із столичних клінік.

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