У місті на Волині чоловік розгулював з гранатою у парку

У місті на Волині чоловік розгулював з гранатою у парку
Поліцейські вилучили у жителя Володимира корпус гранти РГН, з якою він розгулював у міському парку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 12 вересня, володимирські оперативники у пакеті серед особистих речей місцевого жителя виявили корпус гранати РГН. Чоловік розгулював з ним посеред дня у міському парку.

За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами тягне за собою кримінальну відповідальність. Зокрема, ч. 1 ст. 263 ККУ передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, Володимир, граната, поліція
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