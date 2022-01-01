У місті на Волині чоловік розгулював з гранатою у парку

Поліцейські вилучили у жителя Володимира корпус гранти РГН, з якою він розгулював у міському парку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 12 вересня, володимирські оперативники у пакеті серед особистих речей місцевого жителя виявили корпус гранати РГН. Чоловік розгулював з ним посеред дня у міському парку.За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.Нагадаємо, що незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами тягне за собою кримінальну відповідальність. Зокрема, ч. 1 ст. 263 ККУ передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.