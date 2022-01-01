На Волині водій Opel Zafira зіткнувся з маршруткою: постраждала 73-річна пасажирка

На Волині водій Opel Zafira зіткнувся з маршруткою: постраждала 73-річна пасажирка
У Ковелі 12 вересня трапилась дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

На вулиці Незалежності у Ковелі 51-річний водій автомобіля Opel Zafira не надав переваги у русі та зіткнувся із маршрутним таксі Volkswagen.

У результаті зіткнення 73-річна пасажирка маршрутки отримала тілесні ушкодження. Пенсіонерка не госпіталізовувалась.

За фактом автопригоди тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
На Волині водій Opel Zafira зіткнувся з маршруткою: постраждала 73-річна пасажирка


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Теги: Волинь, Ковель, ДТП
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