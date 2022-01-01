Російські війська втекли з Кремінної ще до того, як туди зайшли ЗСУ





Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації

«На сьогоднішній день Кремінна повністю пуста – російська армія місто залишила. Там майорить український прапор, який підняли партизани. Дещо схожа ситуація в Старобільську. А ось у Сватовому, рашисти спочатку втекли, але за деякий час повернулися», – повідомив голова ОВА.



Він зазначив, що звільнення Лимана на Донеччині є ключовим для початку деокупації Луганщини – поки навколо міста досі тривають бої.

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«На сьогоднішній день Кремінна повністю пуста – російська армія місто залишила. Там майорить український прапор, який підняли партизани. Дещо схожа ситуація в Старобільську. А ось у Сватовому, рашисти спочатку втекли, але за деякий час повернулися», – повідомив голова ОВА.Він зазначив, що звільнення Лимана на Донеччині є ключовим для початку деокупації Луганщини – поки навколо міста досі тривають бої.

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