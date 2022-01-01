Російські війська втекли з Кремінної ще до того, як туди зайшли ЗСУ

Російські війська втекли з Кремінної ще до того, як туди зайшли ЗСУ
Російські війська повністю залишили Кремінну на Луганщині, але Збройні сили України ще не зайшли до міста.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«На сьогоднішній день Кремінна повністю пуста – російська армія місто залишила. Там майорить український прапор, який підняли партизани. Дещо схожа ситуація в Старобільську. А ось у Сватовому, рашисти спочатку втекли, але за деякий час повернулися», – повідомив голова ОВА.

Він зазначив, що звільнення Лимана на Донеччині є ключовим для початку деокупації Луганщини – поки навколо міста досі тривають бої.

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Теги: Кремінна, Гайдай, звільнення міста
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