ДТП на Волині: зіштовхнулись два автомобілі, троє людей – у лікарні. ФОТО

ДТП на Волині: зіштовхнулись два автомобілі, троє людей – у лікарні. ФОТО
Автопригода трапилася учора, 12 вересня, на автодорозі у селі Згорани Ковельського району. Зіткнулися Daewoo Lanos та Volkswagen Passat.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Попередньо, 27-річний водій Daewoo, житель Нововолинська, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у легковик Volkswagen, під керуванням 41-річного жителя Ковельського району.

Внаслідок ДТП постраждало четверо пасажирів транспортних засобів. Троє із них – у лікарні.

Обставини автопригоди з’ясовують слідчі.
ДТП на Волині: зіштовхнулись два автомобілі, троє людей – у лікарні. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Волинь, автомобілі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку під колеса автівки потрапив 51-річний чоловік
Сьогодні, 12:08
ЗСУ звільнили прикордонний Вовчанськ на Харківщині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:00
ДТП на Волині: зіштовхнулись два автомобілі, троє людей – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 11:50
Російські війська втекли з Кремінної ще до того, як туди зайшли ЗСУ
Сьогодні, 11:47
На Волині водій Opel Zafira зіткнувся з маршруткою: постраждала 73-річна пасажирка
Сьогодні, 11:38
Схожі новини
На Волині у ДТП загинув водій: зіткнулися Skoda Octavia та автовоз. ФОТО На Волині у ДТП загинув водій: зіткнулися Skoda Octavia та автовоз. ФОТО
10 січень, 10:41
Поблизу Луцька зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. ФОТО Поблизу Луцька зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. ФОТО
28 грудень, 2021, 11:04
На Волині водій Opel Zafira зіткнувся з маршруткою: постраждала 73-річна пасажирка На Волині водій Opel Zafira зіткнувся з маршруткою: постраждала 73-річна пасажирка
Сьогодні, 11:38
П'яний водій на Волині влетів у блокпост: чотирьох пасажирів госпіталізували П'яний водій на Волині влетів у блокпост: чотирьох пасажирів госпіталізували
12 вересень, 12:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські воїни показали фото звільненого Чкаловського
Сьогодні, 12:34
 0
ЗСУ знищили перший іранський безпілотник біля Куп'янська
Сьогодні, 12:20
 0
У Луцьку під колеса автівки потрапив 51-річний чоловік
Сьогодні, 12:08
 0
ЗСУ звільнили прикордонний Вовчанськ на Харківщині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:00
 0
ДТП на Волині: зіштовхнулись два автомобілі, троє людей – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8