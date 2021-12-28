ДТП на Волині: зіштовхнулись два автомобілі, троє людей – у лікарні. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Попередньо, 27-річний водій Daewoo, житель Нововолинська, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у легковик Volkswagen, під керуванням 41-річного жителя Ковельського району.



Внаслідок ДТП постраждало четверо пасажирів транспортних засобів. Троє із них – у лікарні.



Обставини автопригоди з’ясовують слідчі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Автопригода трапилася учора, 12 вересня, на автодорозі у селі Згорани Ковельського району. Зіткнулися Daewoo Lanos та Volkswagen Passat.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Попередньо, 27-річний водій Daewoo, житель Нововолинська, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у легковик Volkswagen, під керуванням 41-річного жителя Ковельського району.Внаслідок ДТП постраждало четверо пасажирів транспортних засобів. Троє із них – у лікарні.Обставини автопригоди з’ясовують слідчі.

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