ДТП на Волині: зіштовхнулись два автомобілі, троє людей – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 11:50
Автопригода трапилася учора, 12 вересня, на автодорозі у селі Згорани Ковельського району. Зіткнулися Daewoo Lanos та Volkswagen Passat.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Попередньо, 27-річний водій Daewoo, житель Нововолинська, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у легковик Volkswagen, під керуванням 41-річного жителя Ковельського району.
Внаслідок ДТП постраждало четверо пасажирів транспортних засобів. Троє із них – у лікарні.
Обставини автопригоди з’ясовують слідчі.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Попередньо, 27-річний водій Daewoo, житель Нововолинська, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у легковик Volkswagen, під керуванням 41-річного жителя Ковельського району.
Внаслідок ДТП постраждало четверо пасажирів транспортних засобів. Троє із них – у лікарні.
Обставини автопригоди з’ясовують слідчі.
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